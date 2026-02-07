“Por dinámica, la suspensión del partido le vino peor al Córdoba CF que al Ceuta”

El Córdoba CF se ha quedado esta semana sin competir. El partido previsto para este domingo en el Alfonso Murube, frente al Ceuta (16.15 horas), fue aplazado por LaLiga a petición de la entidad blanquiverde debido a las dificultades provocadas por la borrasca Leonardo -a la que seguirá Marta-, que aconsejaban suspender el trayecto desde el puerto de Algeciras y apenas dejaba alternativas, ya que el aterrizaje en Tetuán también presentaba objeciones, debido a las lluvias caídas en la ciudad marroquí.

Las cargas de trabajo

La suspensión ayuda al Córdoba CF en lo que se refiere a la recuperación de efectivos desde la enfermería. Pero puede plantear alguna dificultad en lo que a planificación se refiere. El alto esfuerzo físico semanal al que la plantilla está habituada ha desaparecido. De ahí que haya que “modificar el plan de entrenamiento”, según comenta Cristóbal Fuentes, preparador físico cordobés de amplia carrera, pese a su juventud, y que ha pasado por grandes equipos. Fuentes comenzó su carrera en el filial del Córdoba CF, hace ya 14 años, y de ahí pasó al Lucena (junto a Falete), de nuevo Córdoba CF B, Córdoba CF, Cultural Leonesa, Alcorcón, Tenerife, Internacional de Porto Alegre, Charlotte FC, Al-Wakrah de Catar, Sporting de Gijón y Zaragoza, entre otros. El preparador físico cordobés, que estuvo ligado a entrenadores como Luis Carrión, Miguel Ángel Ramírez o Fran Fernández, recuerda que la decisión sobre el trabajo de la plantilla “se toma en función de cuándo se competirá esta jornada, pues, quizás, suele ser mejor esperar para plantear una sesión de entrenamiento lo más similar posible al partido del fin de semana", como así ha sido en el ensayo del primer con equipo con el filial de este sábado en El Arcángel.

La idea, comenta Fuentes es la de “equiparar lo que supondría una carga de trabajo de ese nivel. O, sin embargo, si esperar y reducir la carga y hacer entrenamiento más parecido a lo que sería la fase de ajustes de carga para un partido, como suele ser lo habitual".

Cristóbal Fuentes habla con José Ramón Sandoval en El Arcángel. / SANCHEZ MORENO

¿Tiene incidencia la suspensión, a nivel físico y se nota la ausencia de partido? Para Cristóbal Fuentes, “sí”, aunque ahora se tendrá que adaptar el trabajo físico del plantel en función de esa ausencia del esfuerzo. “Estoy seguro de que los profesionales al cargo de eso en el cuerpo técnico, de distribuir la carga y ajustar y compensar esa falta de competición, tomarán las mejores decisiones cuando tengan toda la información”, incluyendo si hay partido entre semana o si por el contrario, ya el siguiente encuentro del Córdoba CF sea en Leganés, dentro de ocho días.

La experiencia del post-covid

“Y más que de cara al próximo partido, lo que sí creo que puede llegar a condicionar o a ser una desventaja a nivel competitivo es el hecho de cuándo se dispute ese partido”, advierte Fuentes. “Lo vimos en el post-covid, cuando el calendario se modificó y supuso, en mayor medida que en este caso, una adaptación continua a los cambios del calendario que se provocaban en la vuelta después en competición”, recuerda el preparador físico cordobés, que ve una gran diferencia de la categoría en la que milita el Córdoba CF con respecto a otras. “El hándicap a nivel de condicionar la situación, a nivel físico, puede ser el hecho de que en Segunda División son pocas las jornadas con una vencida competitiva alta. Por ejemplo, una jornada intersemanal de competición sí condicionaría la preparación del siguiente partido. Como los recursos y tiempo de preparación, además de la evidente fatiga que se va acumulando entre partidos”, remarca.

Cristóbal Fuentes, a la derecha, junto a Sebas Moyano, José Antonio Romero y Rafael Berges, en la 2018-19. / CHENCHO MARTÍNEZ

Asimismo, Cristóbal Fuentes asegura que “a nivel emocional sí creo que quizás vendría bien jugar cuanto antes, por el estado en el que está el Córdoba CF actualmente, por la dinámica positiva y sabiendo que la Segunda División española es una Liga en la que las dinámicas son muy importantes y en la que todos tenemos claro que es muy importante sumar los máximos puntos posibles en esas dinámicas positivas, como la que está el equipo ahora mismo”.

El trabajo psicológico

Profundizando en el momento en el que se ha producido el aplazamiento, Fuentes recuerda que “el Córdoba CF, a pesar de que el Ceuta está haciendo una gran campaña, llegaba a este partido con un poco de mejor dinámica y el equipo estaba demostrando muy buenas sensaciones. Por eso le vendría bien jugar cuanto antes, para poder seguir sumando puntos como venía haciéndolo y poder seguir estando ahí, muy cerca de ese objetivo maravilloso que sería poder jugar play off”. Además, señala la diferencia de jugar un partido cada fin de semana a tener que incluir uno en mitad de la semana, como probablemente ocurrirá ahora con el Ceuta-Córdoba CF.

“Creo que a corto plazo, a nivel de seguir aprovechando la dinámica y a medio plazo si se postergara este partido, pues sí, puede afectar al equipo. El tener ese déficit de jornada, que puede provocar no sumar estos puntos y luego, el tener que afrontar una jornada intersemanal que aumentaría la densidad competitiva, con el riesgo de llegar con más carga a los siguientes partidos, es algo que se debe tener en cuenta", explica.

Cristóbal Fuentes charla con Pawel Kieszek. / MANUEL MURILLO

Además, Cristóbal Fuentes aporta un detalle que se advierte poco, generalmente, pero que se tiene en cuenta en los clubs profesionales: la parcela mental. En todo caso, Fuentes considera que “no cree” que el Córdoba CF “llegue a este tipo de situaciones”, de desviar el foco por el breve período de parón competitivo, debido a que la suspensión “le llega en un momento en el que el equipo está con confianza. Cuando un equipo está bien, los factores adversos afectan un poco menos que cuando el equipo está pasando un mal momento”. Por lo tanto, Fuentes valora que “no va a afectar mucho a nivel emocional al jugador pero, evidentemente, lo que más le gusta al jugador es el partido, el jugar, por lo que va a ser una semana un poco más larga”.

"Nunca será lo mismo un entrenamiento que un partido"

“En Segunda División estamos acostumbrados a que todos los fines de semana haya Liga, pero es una situación bastante normal, por ejemplo en Primera División en los momentos en los que hay ventanas o parones por FIFA, por selecciones, son situaciones que ya se sabe, que no son imprevistas de última hora”, comenta Fuentes sobre las diferencias con otras Ligas. “Para mí, como profesional, no supondría ningún problema y lo que sí creo es que agradecerán mucho el tener la información de cuándo se va a competir lo antes posible, eso sí que ayuda al tener toda la información para poder tomar las mejores decisiones a la hora de intentar compensar la carga de competición”, señala.

Finalmente, Cristóbal Fuentes opina que “nunca puede llegar a ser lo mismo un entrenamiento que un partido”, pero sí ayudará “hacer un entrenamiento de una carga alta con diferentes recursos que tenga el staff”. “Estoy seguro de que el cuerpo técnico del Córdoba CF tendrá el conocimiento y los recursos necesarios para que no le afecte al equipo”, finaliza el que fue preparador físico, entre otros, del propio club blanquiverde.