El Córdoba CF se impone al filial en el partidillo en El Arcángel

La vida sigue, la competición también y el trabajo diario se mantiene. O, al menos, eso es lo que intenta lograr Iván Ania con su Córdoba CF, que se quedó este fin de semana sin poder disputar la jornada 25 de Liga, que le debía enfrentar al AD Ceuta FC de José Juan Romero en el Alfonso Murube, este domingo, a las 16.15 horas. Sin embargo, el final de la borrasca Leonardo y la llegada de Marta hizo aconsejable la suspensión del duelo, solicitado por la entidad blanquiverde y aceptado por LaLiga.

3-0 al filial de Gaspar Gálvez

El parón para el Córdoba CF genera dos derivadas. La primera, la de la recuperación de hombres para la próxima jornada, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Leganés. El cuerpo técnico blanquiverde dispondrá de una semana más para que los últimos de la enfermería vayan afinando su puesta a punto y puedan estar presentes frente al equipo pepinero. La otra es la de mantener el ritmo de tensión competitiva, de trabajo y de esfuerzo. Para ello, en el Córdoba CF se planteó un encuentro contra el filial del Córdoba CF, que también vio suspendido su encuentro en Bollullos, por lo que el grupo de Gaspar Gálvez sirvió como buen sparring para que la primera plantilla pudiera tener continuidad en el trabajo.

Carracedo y Vilarrasa se felicitan tras el gol del lateral zurdo. / CCF

Así, el Córdoba CF y el filial blanquiverde disputaron un encuentro que no fue tal, en realidad, ya que se jugaron en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel dos tiempos de unos 30 minutos, aproximadamente. Y, posiblemente, uno de los aspectos más positivos fue, precisamente, el de la recuperación de futbolistas. Si bien el primer gol de los mayores fue anotado en propia puerta, hay que señalar que el tercero fue anotado por Ignasi Vilarrasa, precisamente. El lateral zurdo catalán, que ya ha entrado en las tres últimas convocatorias, se encuentra en condiciones de regresar a la competición cuando Iván Ania lo estime conveniente y lo demostró con un gol a pase de Christian Carracedo, que mantiene su nivel de máximo asistente del conjunto blanquiverde.

Alcedo, también ok

También se pudo ver en el encuentro a Juan María Alcedo, por ejemplo, que junto a Alberto del Moral y Kevin Medina regresaban al grupo esta semana sin ningún tipo de contrariedad física y, aunque el campo de El Arcángel se encontraba algo pesado, completó buenos minutos frente al filial cordobesista.

Noticias relacionadas

Alcedo conduce el balón en El Arcángel durante el partido contra el filial. / CCF

Este domingo, la plantilla del Córdoba CF volverá a tener una nueva sesión de trabajo, en principio, en el Bahrain Victirous Nuevo Arcángel, preparatoria ya del encuentro de la jornada 26, que se disputará en El Arcángel frente al Leganés, para después disfrutar de al menos una jornada de descanso. Todo apunta a que a lo largo de la semana entrante, la enfermería del Córdoba CF se quedará con tan sólo dos inquilinos: Theo Zidane y Franck Fomeyem.