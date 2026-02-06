Paraguas, viento, sustos y mascarillas: cinco episodios de aplazamiento en media década para el Córdoba CF

El avance del calendario… o, en este caso, la meteorología, ha obligado al Córdoba CF de Iván Ania a detener su marcha en pleno pico de rendimiento. El conjunto blanquiverde alcanzaba la jornada 25 de Liga con dos victorias consecutivas, cinco triunfos en las últimas seis citas y el empate a puntos con la zona de play off, cuando la incidencia de la borrasca Leonardo, antesala del temporal Marta, ha motivado la suspensión del duelo ante el Ceuta previsto para este domingo en el Estadio Alfonso Murube (16.15 horas).

Eso sí, aplazamiento del cruce en suelo norteafricano no es precisamente un hecho aislado. De hecho, se trata del quinto partido suspendido o aplazado que afecta a la entidad cordobesista en lo que va de década, a lo largo de tres categorías diferentes, y por causas tan dispares como la pandemia, emergencias médicas o temporales de alto riesgo.

La matinal cordobesista: Tamaraceite (21-22)

El primer antecedente se remonta a la temporada 2021-2022, en Segunda Federación. El Córdoba CF, entonces dirigido por Germán Crespo, no pudo disputar el encuentro de la jornada 22 frente al Tamaraceite debido a un brote de covid en la plantilla canaria.

El choque se reprogramó para el miércoles 23 de marzo, en una atípica franja matinal (12.00 horas) y bajo la lluvia, en pleno día laboral y con la consecuente ausencia de muchos abonados blanquiverdes. Aquella cita dejó una imagen singular en El Arcángel, con una masiva presencia de niños y niñas tras la invitación del club a colegios, institutos, universidades, colectivos sociales y jubilados de la provincia.

En lo deportivo, los departamentales firmaron una goleada en una temporada que acabaría con ascenso en tiempo récord, con goles de Miguel de las Cuevas, Antonio Casas -doblete- también y Adrián Fuentes, actual pichichi blanquiverde.

El exblanquiverde Álex Bernal, junto a numerosos niños y niñas en la grada tras el encuentro. / Francisco González

El episodio de Dragisa Gudelj (22-23)

El segundo capítulo llegó el 25 de marzo de 2023, ya en Primera Federación. El encuentro ante el Racing de Ferrol, correspondiente a la jornada 29 de Liga, sí llegó a comenzar, pero fue suspendido apenas rebasado el minuto diez tras el episodio de muerte súbita sufrido por el entonces defensor blanquiverde Dragisa Gudelj sobre el césped de El Arcángel, que pudo ser reanimado por los servicios médicos y posteriormente trasladado al Hospital Reina Sofía.

Antes de la interrupción, el partido había dejado dos goles: Manzanara adelantó a los gallegos en el minuto 7 y Willy Ledesma igualó en el 9. El suceso derivó en un largo proceso médico para el central, que regresaría un año después antes de su retirada forzosa tras un segundo episodio, salvado entonces por la intervención del DAI implantado en su pecho.

La reanudación se produjo el 3 de mayo de 2023, con victoria del Racing por 1-2, gracias al posterior tanto de Carlos Vicente, hoy futbolista del Birmingham, en un encuentro lógicamente ya sin el serbio de origen neerlandés en escena.

La ambulancia en la que sale Gudelj de El Arcángel, tras suspenderse el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol. / MANUEL MURILLO

El Sanluqueño y el temporal (23-24)

Meses después, ya con Iván Ania al frente del banquillo, el Córdoba CF volvió a verse afectado por la climatología. El partido ante el Atlético Sanluqueño, previsto para el 22 de octubre de 2023 (jornada 9) a las 20.00 horas, se aplazó por un fuerte temporal de lluvia y vientos, localizado en la localidad gaditana y que comprometía tanto los desplazamientos como la disputa del encuentro.

Según fuentes del club, la confirmación de la suspensión llegó sin aviso previo. El duelo se celebró finalmente el miércoles 22 de noviembre, a las 14.00 horas, y se resolvió con victoria blanquiverde por 1-2, tras una remontada firmada por Adilson Mendes y Antonio Casas. Aquel curso acabaría con el histórico ascenso y el regreso a Segunda División, en el arraque de la etapa del asturiano al frente dle proyecto.

Adilson Mendes conduce el esférico durante el cruce ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar. / CCF

El antecedente más reciente: Almería (24-25)

El último caso que se había producido hasta la fecha tuvo lugar durante la primera vuelta de la pasada temporada, ya en LaLiga Hypermotion. El Almería-Córdoba CF, programado para el 3 de noviembre de 2024 (jornada 16), fue suspendido por la previsión de una DANA que situó a buena parte de la provincia almeriense en aviso rojo.

No obstante, en esta ocasión la resolución federativa llegó cuando la expedición blanquiverde ya se encontraba en Almería, afectando también a unos 250 aficionados que habían iniciado el desplazamiento. El partido se disputó semanas más tarde, el 26 de noviembre, y se saldó con una amplia derrota cordobesista por 4-0.

El exblanquiverde José Manuel Calderón pugna con Marc Pubill, actual jugador del Atlético de Madrid, en aquel choque. / lof

A la espera de Ceuta

Ahora, el Ceuta-Córdoba CF se suma a esta relación de precedentes. El encuentro queda pendiente de reprogramación, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan fijar una nueva fecha sin riesgos. Mientras tanto, el conjunto de Iván Ania ve interrumpida una dinámica al alza, en una temporada en la que incluso el calendario ha tenido que adaptarse a fuerzas mayores y ahora espera poner nueva fecha para su vigésimoquinta jornada.