Actualidad blanquiverde
Paraguas, viento, sustos y mascarillas: cinco episodios de aplazamiento en media década para el Córdoba CF
El duelo ante el Ceuta, previsto para el próximo domingo y aplazado por la incidencia del temporal, se suma al reciente historial de encuentros suspendidos de la entidad blanquiverde, cada uno con su propia historia
El avance del calendario… o, en este caso, la meteorología, ha obligado al Córdoba CF de Iván Ania a detener su marcha en pleno pico de rendimiento. El conjunto blanquiverde alcanzaba la jornada 25 de Liga con dos victorias consecutivas, cinco triunfos en las últimas seis citas y el empate a puntos con la zona de play off, cuando la incidencia de la borrasca Leonardo, antesala del temporal Marta, ha motivado la suspensión del duelo ante el Ceuta previsto para este domingo en el Estadio Alfonso Murube (16.15 horas).
Eso sí, aplazamiento del cruce en suelo norteafricano no es precisamente un hecho aislado. De hecho, se trata del quinto partido suspendido o aplazado que afecta a la entidad cordobesista en lo que va de década, a lo largo de tres categorías diferentes, y por causas tan dispares como la pandemia, emergencias médicas o temporales de alto riesgo.
La matinal cordobesista: Tamaraceite (21-22)
El primer antecedente se remonta a la temporada 2021-2022, en Segunda Federación. El Córdoba CF, entonces dirigido por Germán Crespo, no pudo disputar el encuentro de la jornada 22 frente al Tamaraceite debido a un brote de covid en la plantilla canaria.
El choque se reprogramó para el miércoles 23 de marzo, en una atípica franja matinal (12.00 horas) y bajo la lluvia, en pleno día laboral y con la consecuente ausencia de muchos abonados blanquiverdes. Aquella cita dejó una imagen singular en El Arcángel, con una masiva presencia de niños y niñas tras la invitación del club a colegios, institutos, universidades, colectivos sociales y jubilados de la provincia.
En lo deportivo, los departamentales firmaron una goleada en una temporada que acabaría con ascenso en tiempo récord, con goles de Miguel de las Cuevas, Antonio Casas -doblete- también y Adrián Fuentes, actual pichichi blanquiverde.
El episodio de Dragisa Gudelj (22-23)
El segundo capítulo llegó el 25 de marzo de 2023, ya en Primera Federación. El encuentro ante el Racing de Ferrol, correspondiente a la jornada 29 de Liga, sí llegó a comenzar, pero fue suspendido apenas rebasado el minuto diez tras el episodio de muerte súbita sufrido por el entonces defensor blanquiverde Dragisa Gudelj sobre el césped de El Arcángel, que pudo ser reanimado por los servicios médicos y posteriormente trasladado al Hospital Reina Sofía.
Antes de la interrupción, el partido había dejado dos goles: Manzanara adelantó a los gallegos en el minuto 7 y Willy Ledesma igualó en el 9. El suceso derivó en un largo proceso médico para el central, que regresaría un año después antes de su retirada forzosa tras un segundo episodio, salvado entonces por la intervención del DAI implantado en su pecho.
La reanudación se produjo el 3 de mayo de 2023, con victoria del Racing por 1-2, gracias al posterior tanto de Carlos Vicente, hoy futbolista del Birmingham, en un encuentro lógicamente ya sin el serbio de origen neerlandés en escena.
El Sanluqueño y el temporal (23-24)
Meses después, ya con Iván Ania al frente del banquillo, el Córdoba CF volvió a verse afectado por la climatología. El partido ante el Atlético Sanluqueño, previsto para el 22 de octubre de 2023 (jornada 9) a las 20.00 horas, se aplazó por un fuerte temporal de lluvia y vientos, localizado en la localidad gaditana y que comprometía tanto los desplazamientos como la disputa del encuentro.
Según fuentes del club, la confirmación de la suspensión llegó sin aviso previo. El duelo se celebró finalmente el miércoles 22 de noviembre, a las 14.00 horas, y se resolvió con victoria blanquiverde por 1-2, tras una remontada firmada por Adilson Mendes y Antonio Casas. Aquel curso acabaría con el histórico ascenso y el regreso a Segunda División, en el arraque de la etapa del asturiano al frente dle proyecto.
El antecedente más reciente: Almería (24-25)
El último caso que se había producido hasta la fecha tuvo lugar durante la primera vuelta de la pasada temporada, ya en LaLiga Hypermotion. El Almería-Córdoba CF, programado para el 3 de noviembre de 2024 (jornada 16), fue suspendido por la previsión de una DANA que situó a buena parte de la provincia almeriense en aviso rojo.
No obstante, en esta ocasión la resolución federativa llegó cuando la expedición blanquiverde ya se encontraba en Almería, afectando también a unos 250 aficionados que habían iniciado el desplazamiento. El partido se disputó semanas más tarde, el 26 de noviembre, y se saldó con una amplia derrota cordobesista por 4-0.
A la espera de Ceuta
Ahora, el Ceuta-Córdoba CF se suma a esta relación de precedentes. El encuentro queda pendiente de reprogramación, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan fijar una nueva fecha sin riesgos. Mientras tanto, el conjunto de Iván Ania ve interrumpida una dinámica al alza, en una temporada en la que incluso el calendario ha tenido que adaptarse a fuerzas mayores y ahora espera poner nueva fecha para su vigésimoquinta jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo
- Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables de Alcolea y el entorno del aeropuerto
- Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta