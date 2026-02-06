Oficial: LaLiga aplaza el Ceuta-Córdoba CF por los riesgos del temporal

El Ceuta-Córdoba CF, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion y fijado inicialmente para este domingo 8 de febrero, a las 16.15 horas, no se disputará en la fecha prevista. LaLiga ha estimado la petición de aplazamiento cursada por el club blanquiverde, argumentando causa de fuerza mayor ante la imposibilidad de asegurar un viaje seguro de la expedición cordobesista a la ciudad autónoma.

Así lo comunicó el organismo de competición horas después de que la propia entidad califal hiciera pública su solicitud. En su resolución, LaLiga señala que el encuentro queda aplazado «debido a las adversas condiciones climatológicas previstas, que no permiten garantizar unas condiciones de viaje seguras para el equipo visitante», añadiendo que la nueva fecha y horario serán comunicados oportunamente, una vez exista acuerdo entre los clubes implicados y los organismos competentes.

La decisión llega tras una mañana de incertidumbre, en la que Iván Ania, entrenador del conjunto cordobesista, ya había adelantado en sala de prensa que el club había activado la petición formal. «Ante la situación extrema, extraordinaria que estamos viviendo en Andalucía, no se puede garantizar la llegada a Ceuta de la expedición ni de los aficionados», explicó el técnico asturiano, en una comparecencia que precedió al comunicado oficial de la entidad, emitido apenas unos minutos después.

Sin plan de viaje viable

El principal escollo ha estado en la falta de alternativas seguras para el desplazamiento. Según fuentes del club, quedaron descartadas tanto la opción del vuelo chárter como la llegada vía Tetuán, mientras que el traslado marítimo a través del Estrecho permanecía en el aire por el estado de la mar y las previsiones de viento y lluvias asociadas a la borrasca Leonardo. Aunque el puerto de Algeciras recuperó parcialmente actividad durante la jornada del viernes, todo apuntaba a un empeoramiento significativo del temporal durante el fin de semana, circunstancia que terminó de inclinar la balanza.

La previsión meteorológica, respaldada por los avisos de la AEMET, fue determinante para que LaLiga optara por la vía de la precaución, priorizando la seguridad tanto de los equipos como de los aficionados desplazados.

Almería, precedente reciente

El Córdoba CF ya vivió una situación similar hace poco más de un año, cuando el Almería-Córdoba CF, previsto para el 3 de noviembre de 2024 en el feudo indálico y a la misma franja horaria, también fue suspendido por la previsión de una DANA que situó a buena parte de la provincia almeriense en aviso rojo. En aquella ocasión, la expedición blanquiverde se encontraba ya en la capital almeriense cuando llegó la resolución federativa, una suspensión que afectó además a unos 250 aficionados cordobesistas que habían iniciado el desplazamiento.

Aquel encuentro terminó jugándose semanas después, el 26 de noviembre, con derrota del Córdoba CF por 4-0. Ahora, en el caso del Ceuta, queda pendiente la fijación de una nueva fecha, a la espera de que las condiciones permitan reprogramar el choque sin riesgos.