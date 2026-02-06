Iván Ania, tira de ambición antes de visitar al Ceuta: "Pueden pasar muchísimas cosas, no renunciamos a nada"

Mercado cerrado, distracciones a un lado y una enfermería que empieza a aligerar carga tras varias semanas con el cartel de completo. Dos victorias, además, como carta de presentación, ante rivales de entidad -ambos recién descendidos- como Las Palmas y Valladolid… Le marcha bien al Córdoba CF en este tramo de la temporada, quizá el de mayor inspiración en el bloque de Iván Ania, que este domingo, en su hipotética visita al rocoso Ceuta en el Alfonso Murube (16.15 horas), aún en el aire tras la petición blanquiverde de aplazar el duelo -debido a la incidencia del temporal y los evidentes riesgos en el desplazamiento-, buscará transforma todos esos argumentos en un resultado claro: otro triunfo para hacerse un hueco entre los seis primeros clasificados. Con lo que conlleva.

«Quedan 18 jornadas, quedan muchísimas cosas, puntos. Pueden pasar muchas situaciones, algunas esperadas, otras no... Tenemos claro cuál es nuestro primer objetivo, que son los 50 puntos que garanticen la salvación. A partir de ahí, a intentar ser ambiciosos, a no renunciar a nada. Pero nuestro primer objetivo sabemos cuál es», así lo explicó el preparador tras la sesión de trabajo de este viernes, penúltima antes del cruce en suelo norteafricano. Espacio, además, en el que sus pupilos también pretenden encadenar el cuarto triunfo consecutivo lejos de El Arcángel…

Un rival en reválida

Lo enfrente, no obstante, pondrá más que difícil cualquiera de esos objetivos. Y es que los de José Juan Romero, enrabietados tras su pasado revés en Almería (4-2), regresan a su feudo con la intención de reivindicarse como uno de los bloques revelación -recién ascendido- de este ejercicio en la categoría de plata. Eso sí, no precisamente en su mejor momento: apenas ha logrado echarse al bolsillo tres de los últimos 12 puntos. «Para nosotros, es un partido difícil, nos van a intentar quitar el balón. Hay quién nos lo da; ellos no. José Juan Romero nos conoce bien. Cuando te conoces tanto, es difícil poder sorprender. Quizá puede decantarse más el partido por el talento individual. Es un partido difícil para los dos, creo que va a ser bonito, los dos intentamos jugar, ir siempre a por la victoria», avisó.

En calidad de anfitrión, eso sí, cambia la película. Es el Ceuta el cuarto local más productivo de LaLiga Hypermotion esta temporada, con 25 de los 36 puntos que han pasado por su hogar asegurados. «Es un equipo muy fuerte en su estadio, el cuarto mejor como local. Es un estadio en el que yo ya estuve una vez, en Primera RFEF, es un campo difícil, por la propuesta que tiene el Ceuta, que es un equipo que somete a los rivales, que intenta tener el balón, que aprieta alto», aseguró.

Alberto del Moral, junto al grupo y totalmente recuperado esta semana. / ccf

Tras el mercado

También repasó el ovetense el estado del plantel una vez culminada la ventana invernal de fichajes, en la que se concretaron tres incorporaciones -Diego Percan, Álvaro Trilli y Mikel Goti-, y dos salidas -Carlos Isaac y Jan Salas-. «Estaba pendiente de lo que me comunicaran. Fue un último día tranquilo. Hemos tenido cuatro altas, la de Adilson, que aunque ya estaba desde el principio, no podía participar. Más las tres incorporaciones que han venido. El equipo, la plantilla, el nivel ha subido con esas cuatro incorporaciones. Hemos perdido dos jugadores, uno por pago de cláusula, que es Carlos Isaac, que ante eso no puedes hacer nada. El Mallorca ha decidido romper la cesión de Jan Salas. El nivel de competencia, de plantilla y exigencia, sube», afirmó.

La enfermería da un respiro

En materia de altas y bajas, Iván Ania podrá contar con más activos que de costumbre. Regresan de la enfermería Juan María Alcedo, Kevin Medina y Alberto del Moral, mientras que en el dique seco permanecen únicamente Rubén Alves -aún falto de confianza para lanzarse al trabajo total con el grupo-, Franck Fomeyem y Theo Zidane, éstos dos últimos, además, presentando una notable evolución en estas fechas. «Recuperamos a Alberto del Moral, Vilarrasa cada vez está mejor, recuperamos a Alcedo, que ya está disponible, y Kevin, puede ser que también lo esté. La enfermería se va vaciando. Algunos de los que están lesionados, ya están participando con el grupo, los esperamos en breve», admitió.

«Le falta un poco de todo, que tenga la confianza para poder participar. Hoy ya ha hecho trabajos con el grupo. Es una lesión que en principio iba a ser más corta, pero se está alargado más de lo previsto. Ya no solo es un tema médico. Tantas semanas parado, tiene que ganar estado de forma. Que coja una base física. En breve le tendremos disponible», puntualizó sobre la situación de Rubén Alves.

También estará de vuelta el lateral Álvaro Trilli, listo para regresar a la causa -y previsiblemente al once- tras su no participación, debido a la cláusula del miedo, en el pasado triunfo ante los pucelanos. Por contra, el que no podrá vestirse de corto es Albarrán, por sanción, con el respectivo puzle reabierto en los costados de la defensa cordobesa…