Iker Álvarez, meta del Córdoba CF, a la caza del Zamora en LaLiga Hypermotion

El Córdoba CF no se vestirá de corto este fin de semana, tras el aplazamiento de su visita al Ceuta del pasado domingo por la incidencia del temporal, por lo que tendrá un ligero resquicio de tiempo, entre otras circunstancias, tanto para progresar en la recuperación de algunos efectivos de la enfermería -esta semana ya se habían producido varios regresos, que se afianzarán con algunos días más de descanso competitivo-, como para evaluar el contexto que atraviesa el bloque en esta fase de la temporada. Entre tanto, un nombre propio: Iker Álvarez. Que se ha colado de lleno en la conversación por ser el zamora particular de Segunda División esta temporada.

Números de Zamora

Los datos respaldan la sensación. Según el estadístico cordobés Álvaro Vega, a través de LaLigaenNúmeros, el guardameta internacional por Andorra llegaba a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion como el tercer portero con menor promedio de goles encajados del campeonato: 0,94 dianas por partido. Perderá algo de fuelle en esa estadística, previsiblemente, tras el aplazamiento de la cita en el Alfonso Murube -y el avance del resto de la jornada-, aunque hasta el momento presentaba números reseñables...

Es más, únicamente los mejoran Dinko Horkas (UD Las Palmas), con 0,86 -decisivo, además, en la reciente visita blanquiverde al Estadio de Gran Canaria-, y Romain Matthys (Castellón), con 0,90, uno de los pilares del conjunto revelación de la categoría.

Tras el arquero cordobesista, completan ese grupo de cabeza Ander Cantero (Burgos) y Juan Soriano (Leganés), ambos con una media exacta de un gol encajado por encuentro. Un contexto que sitúa al «13» del Córdoba CF, al menos a estas alturas del campeonato, en una conversación reservada a los porteros más determinantes del curso.

Iker Álvarez, durante una acción del pasado Córdoba CF-Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Asentado en el arco

Y es que la trayectoria de Iker Álvarez en El Arcángel ha sido tan progresiva como sólida. Firmado el pasado verano hasta 2027, su llegada fue interpretada desde la comisión deportiva como una oportunidad de mercado, pese a que la portería ya contaba con nombres consolidados como Carlos Marín y Ramón Vila. La operación reordenó el escenario: Vila salió cedido al Eldense en busca de minutos, mientras que Marín arrancó el curso como titular.

Ese punto de partida se sostuvo durante cinco jornadas. A partir de la sexta, Iker Álvarez tomó el relevo y no volvió a soltar la titularidad, a excepción de su ausencia por convocatoria con Andorra en la jornada 9, ante la Cultural Leonesa. Desde entonces, ha disputado 18 partidos de Liga, todos desde el inicio, con un balance de 17 goles encajados y un penalti detenido. Entre ellos, además, en cinco ocasiones dejó su portería a cero.