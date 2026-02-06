El Córdoba CF solicita el aplazamiento de su partido en Ceuta

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, informó este viernes en sala de prensa de que "el Córdoba CF ha solicitado el aplazamiento de su partido en Ceuta". "Ante la situación extrema, extraordinaria que estamos viviendo en Andalucía, no se puede garantizar la llegada a Ceuta de la expedición ni de los aficionados", declaró el entrenador blanquiverde, por lo que la entidad cordobesista se encuentra a la espera de la contestación por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la suspensión del encuentro que debe disputar este domingo, a las 16.15 horas, en el Alfonso Murube.

Borrasca Leonardo en el Estrecho

Según fuentes del Córdoba CF, "no existe ahora mismo ningún plan de viaje que garantice la llegada de la expedición blanquiverde de llegar hasta allí", en referencia a la ciudad autónoma, ya que "el vuelo chárter y la llegada a Tetuán están descartados", informaron dichas fuentes. Además el posible traslado a través del ferry, cruzando por mar el Estrecho, "está en el aire", debido a la situación meteorológica, especialmente delicada en Algeciras (Cádiz), punto de partida en dirección a Ceuta.

En principio, la información que se tiene a las 13.20 horas de este viernes es que el puerto de Algeciras ha ido retomando paulatinamente algo de actividad durante el viernes, precisamente, aunque durante el fin de semana se prevé que la situación meteorológica vuelva a complicarse con la entrada de una nueva borrasca que volverá a dejar lluvias y vientos muy fuertes, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De esta forma, según las informaciones actualizadas de la Autoridad Portuaria de Algeciras, este viernes continúan las restricciones de acceso al puerto para los camiones con destino al puerto de Tanger Med, pero sí pueden acceder las unidades destino Ceuta y las que vayan destinadas a las dos terminales de contenedores (APM Terminals y TTI Algeciras). Sin embargo, todo apunta a que el sábado la situación empeorará significativamente.

Hace algo más de un año ocurrió en Almería

Se da la circunstancia de que hace poco más de un año, concretamente el 3 de noviembre del 2024, también se suspendió el partido del Córdoba CF contra el Almería, tal y como estaba previsto, en el Juegos del Mediterráneo y, curiosamente, a la misma hora que debía disputarse el del próximo domingo en Ceuta, a las 16.15 horas. La RFEF hizo oficial su decisión de suspender el enfrentamiento por la previsión de una DANA que amenazaba a la provincia almeriense.

El pronóstico de lluvias torrenciales hizo que se optara por la precaución. Buena parte de la provincia almeriense permanecía en aviso rojo por esas precipitaciones y, en redes sociales, circularon vídeos de riadas en algunos municipios almerienses. La Aemet informó a primera hora del 3 de noviembre que el Levante almeriense se situaba en aviso rojo por la llegada de una DANA que provocaría desbordes de arroyos e inundaciones. La AEMET advirtió entonces del “peligro extremo” y recomendaba “no viajar salvo que sea estrictamente necesario”.

Por su parte, la expedición del Córdoba CF, permanecía alojada en un hotel de la capital almeriense, en donde se encontraba desde primera hora del día del partido, a la espera de recibir la información que le confirmara o no la suspensión del encuentro. Dicha suspensión le llegó poco después del mediodía en forma de resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF.

En su resolución, el Juez Único de Competiciones Profesionales dio al Córdoba CF y al Almería "plazo hasta el próximo 5 de noviembre de 2024, a las 14:00 horas, para que notifiquen la nueva fecha en la que, de mutuo acuerdo, deberá celebrarse el partido aplazado mediante la presente resolución".

La suspensión afectó, además, a unos 250 aficionados cordobesistas que compraron sus localidades en la web oficial del Córdoba CF o en las taquillas de El Arcángel en los días previos. Al menos dos autobuses habían salido el mismo día de partido con dirección a la capital almeriense, así como varios coches particulares, que se encontraron con la suspensión del encuentro a mitad de camino.

Finalmente, el encuentro se celebró algo más de tres semanas después, concretamente, el 26 de noviembre, y finalizó con victoria rojiblanca por 4-0.