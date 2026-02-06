El Córdoba CF regresa a un Alfonso Murube de plata 64 años después

Casi 64 años después, el Córdoba CF volverá a visitar un Alfonso Murube de plata. No es una novedad que el conjunto blanquiverde cruce el Estrecho para enfrentarse al conjunto caballa, ni mucho menos.

Una victoria con varios ilustres

De hecho, tanto en los años 80 como sobre todo en los 90, no era nada raro que el Córdoba CF tuviera que recibir y visitar al Ceuta en cada una de sus versiones. Desde principios de los años 70 hasta principios de los 90, el conjunto blanquiverde ya visitó el Alfonso Murube, tanto en alguna eliminatoria de Copa del Rey como en distintas Ligas de Segunda División B. El rival era el AD Ceuta, sin el ‘apellido’ FC actual. De las ocho visitas que giró, siete de ellas en Liga, seis finalizaron en tablas, una en derrota -en la 1983-84, por 2-1- y otra con triunfo blanquiverde, 0-1 en la 1990-91, con gol en los instantes finales del encuentro de Miguel Ángel Portugal, y con un once con mucho ilustre: Mallo, Paco Jémez, Momparlet, Castillo, Rafa Berges, López Murga, Santi Verdú, Portugal, Montero, Biri y Montero. También jugaron Mantecón y Nandi.

Crónica de la derrota del Córdoba en el Alfonso Murube, ante el Ceuta, por la mínima en 1962. / CÓRDOBA

Las otras versiones ceutíes, tanto el Atlético Ceuta como el AD Ceuta FC comenzaron a enfrentarse al Córdoba CF, en Segunda División, hace ahora 70 años. La primera visita blanquiverde al terreno de juego caballa data del 28 de octubre de 1956, cuando cayó en el campo norteafricano por 5-2. Hace poco más de cuatro años, en diciembre del 2021, el Córdoba CFregresó al Alfonso Murube después de 30 años de ausencia y aún se mantienen en la plantilla dos hombres de aquel encuentro que finalizó 0-0: Carlos Marín y Adri Fuentes.

Pero la última visita en Segunda División al Alfonso Murube se produjo en la temporada 1961-62, con Benegas, Ricardo Costa, Paz, Miralles, Juanín u Homar, entre otros, a las órdenes de Roque Olsen. El Córdoba CF perdió 1-0 con gol de Toto en el minuto 50. Miralles se retiró del terreno de juego en el minuto 65 por lesión -no había entonces cambios- y el conjunto blanquiverde ofreció una pobre imagen, muy defensivo y sin capacidad de respuesta ante los caballas.

Pero la alegría la daría meses después, logrando en Huelva el primer ascenso a Primera División de su historia.