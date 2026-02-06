El Córdoba CF activa su 'plan B' tras el aplazamiento del duelo en Ceuta: partido contra el filial

El Córdoba CF ha optado por no levantar el pie del acelerador pese al aplazamiento de su compromiso de este fin de semana ante el Ceuta en el Estadio Alfonso Murube, inicialmente fijado para el domingo a las 16.15 horas y finalmente suspendido por la incidencia de la borrasca Leonardo. Lejos de convertir el contratiempo en un paréntesis, el cuerpo técnico blanquiverde ha reorientado la hoja de ruta con dos sesiones de trabajo, programadas para sábado y domingo, ambas con un marcado carácter intenso.

Partido frente al filial

La primera de ellas tendrá un aliciente añadido. El bloque dirigido por Iván Ania se medirá en un ensayo de partido al filial, que tampoco disputará su encuentro liguero frente al Bollullos a causa del temporal. La práctica se desarrollará en El Arcángel, a puerta cerrada, con inicio a las 10.30 horas, una vez completado el calentamiento por parte de ambos equipos. Una oportunidad, además, para ajustar automatismos, repartir cargas y probar con un grado mayor de intensidad a los recién salidos de la enfermería, como es el caso, en estas fechas, de nombres propios como Kevin Medina, Juan María Alcedo y Alberto del Moral.

El domingo quedará igualmente reservado para otra matinal de trabajo, mientras el club permanece a la espera de conocer la nueva fecha en la que se reprogramará el cruce ante el conjunto norteafricano. La idea, en ese escenario, parece clara: mantener el tono físico y mental del grupo para no perder fuelle en esta fase de campeonato, al que llegaba lanzado tras sus victorias ante Las Palmas y Valladolid.

Será, por tanto, un fin de semana de ensayos y exigencia, con poco espacio para la relajación pese a la ausencia del foco competitivo que supone un partido oficial de LaLiga Hypermotion. Y todo, sin tampoco quitar la mirada del Leganés, que pasará por el feudo blanquiverde el próximo 14 de febrero a las 14.00 horas, con motivo de la jornada 26 del calendario.