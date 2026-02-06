El Ceuta, próximo rival del Córdoba CF, refuerza su ataque fuera de mercado con la llegada de Ignacio Schor

El mercado invernal bajó la persiana el pasado 2 de febrero, pero el Ceuta ha seguido moviéndose en los márgenes que permite la normativa. Y es que este viernes, el conjunto caballa, próximo rival del Córdoba CF de Iván Ania en la agenda de Liga de Segunda División, hizo oficial la incorporación del extremo argentino Ignacio Schor, firmada ya fuera de ventana al tratarse de un futbolista en condición de agente libre, tras finalizar su vinculación con el Platense de la Primera División argentina a principios de enero.

La operación abre un nuevo escenario de cara al compromiso previsto para este domingo en el Alfonso Murube, pendiente todavía de su celebración por la incidencia del temporal. De disputarse el encuentro, Schor podría debutar directamente frente al conjunto blanquiverde, una vez que ha rubricado su contrato con el bloque ceutí hasta junio de 2027.

El cuatro desembarco caballa

El futbolista, nacido en Buenos Aires, de 25 años, se desempeña como atacante de banda, con capacidad para actuar en cualquiera de los tres perfiles ofensivos, incluso en punta, dada su notable envergadura -1,83 metros de altura-. En la pasada temporada, acumuló 37 partidos en la máxima categoría argentina, experiencia que ahora traslada al fútbol español para afrontar su primera aventura fuera del país, tras haber sido a su vez tentado por diversas ofertas de clubes sudamericanos, según se detalla en el escrito oficial que acompaña a su fichaje.

Con esta incorporación, el Ceuta cierra su capítulo de altas invernales con un total de cuatro refuerzos para el segundo tramo del campeonato, tras las llegadas previas de Marc Domenech, José Campaña y Marino Illescas. En paralelo, el club norteafricano dio salida durante la ventana a Manu Vallejo, el excordobesista Juanto Ortuño, Samuel Obeng y Andy Escudero, remodelando sensiblemente su frente ofensivo.

Así, a escasas horas -y con la meteorología todavía en el aire- del cruce ante el Córdoba CF, el equipo de José Juan Romero suma una pieza más a su plantilla, en una apuesta a medio plazo que podría tener impacto inmediato en función de cómo evolucione el fin de semana en Ceuta.