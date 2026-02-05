La futura dificultad para Iván Ania: de reubicar jugadores por ausencias a realizar descartes

Ahora mismo, parece algo imposible en el Córdoba CF. Pero después de las palabras pronunciadas por su CEO, Antonio Fernández Monterrubio, acerca de la recuperación de Rubén Alves y Franck Fomeyem, no es descabellado pensar que dentro de pocas semanas Iván Ania tendrá un problema añadido, opuesto al que sufre en la actualidad. El asturiano se encuentra en dificultades, especialmente en defensa, a la hora de cerrar una convocatoria desde hace semanas. Es cierto que tanto Xavi Sintes como Álex Martín han relevado con la suficiente consistencia al camerunés y al brasileño como para hacerlos olvidar, al menos, en varios encuentros. Pero no es menos cierto que el técnico blanquiverde se las ha visto y deseado en los costados, en donde ha tenido lesionados a los dos laterales zurdos, Ignasi Vilarrasa y Juan María Alcedo, e incluso a uno de los laterales derechos, teniendo en la lista sólo uno de los cuatro laterales de la plantilla.

23 jugadores inscritos en cada acta arbitral

El futuro, no tan lejano, puede dibujar un panorama ciertamente opuesto. Monterrubio reconoció la amplitud de la plantilla del Córdoba CF para la segunda parte de la Liga, con una relación de 26 futbolistas, 25 con ficha profesional y uno –Dani Requena- con ficha del filial. El artículo 25 de las normas reguladoras y bases de competición de los Campeonatos Nacionales de Primera y Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) indica que el máximo de jugadores que se pueden inscribir en el acta arbitral, cada jornada, es de 23 futbolistas o, lo que es lo mismo, ningún equipo –tampoco el Córdoba CF, obviamente- puede rebasar la cifra de 12 suplentes.

Christian Carracedo en una de las decisiones arbitrales del partido Córdoba CF-Dépor. / Manuel murillo

Esta norma quiere decir que, en caso de que Iván Ania tenga a todos sus jugadores disponibles tendrá que realizar cada semana tres descartes técnicos, tres futbolistas que no podrán vestirse de corto ni sentarse en el banquillo, viendo cada partido desde la grada del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel –el palco, más bien- o quedándose en casa cuando toque competir lejos de Córdoba.

Rubén Alves, a punto

Obviamente, hoy por hoy todo se ve como difícil o casi imposible. Pero el propio Monterrubio señaló que tanto Fomeyem como Alves ven su regreso próximo. Tanto es así que el brasileño podría entrar en la convocatoria para el encuentro frente al Leganés, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, dentro de nueve días. El pasado miércoles ya se supo que Alberto del Moral, Kevin Medina y Juan María Alcedo entrenaron con el grupo y tampoco sería una barbaridad pensar que pueden viajar a Ceuta, el próximo sábado, si la climatología –e Iván Ania- lo permite. También hay que tener en cuenta que, concretamente para el encuentro de este domingo en el Alfonso Murube, no podrá estar Carlos Albarrán, por sanción.

Rubén Alves y Franck Fomeyem, durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Pero si se cumplen los plazos previstos con todos los jugadores y si no hay ningún contratiempo físico por medio ni una sanción, a finales de febrero, Iván Ania tendrá al menos 25 de los 26 jugadores disponibles, ya que tan sólo Theo Zidane –operado de un problema discal- sería baja por lesión. En ese caso, Iván Ania tendría que añadir dos descartes técnicos para la convocatoria, por ejemplo, del encuentro que ha de disputar el Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel frente al Andorra, en el primer fin de semana de marzo. Sería la jornada 28 de Liga, por lo que aún quedaría por delante nada menos que un tercio de Liga, 14 jornadas, en las que el asturiano tendría overbooking para confeccionar la lista de 23 elegidos para cada encuentro. Una circunstancia más que novedosa, que ahora mismo se ve como imposible –dados los problemas sufridos en esta campaña- pero ciertamente más que factible.

Carlos Marín, Íker Álvarez, Trilli, Carlos Albarrán, Franck Fomeyem, Álex Martín, Rubén Alves, Xavi Sintes, Juan María Alcedo, Ignasi Vilarrasa, Alberto del Moral, Isma Ruiz, Dani Requena, Pedro Ortiz, Dalisson de Almeida, Theo Zidane, Christian Carracedo, Diego Bri, Diego Percan, Kevin Medina, Adilson Mendes, Mikel Goti, Jacobo González, Nikolai Obolskii, Sergi Guardiola y Adri Fuentes. Dado que los dos porteros son de obligado cumplimiento, de los 24 jugadores restantes de la plantilla, Iván Ania tendría que elegir a 21 y dejar en tierra a tres cada fin de semana en caso de que no haya sanciones ni lesiones.