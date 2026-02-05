El Córdoba CF "ha priorizado la parcela deportiva" en el mercado invernal

El Córdoba CF hizo un repaso al mercado invernal en un acto que contó con la asistencia del CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, y del director deportivo, Juanito. El club cordobesista ha incorporado al lateral Trilli, al mediapunta Goti y al delantero Percan. Mientras ha perdido al central Carlos Isaac y al centrocampista Jan Salas, por lo que cuenta con 26 jugadores en su plantilla. Monterrubio valoró de una manera “muy positiva, pues hemos potenciado el nivel competitivo de la plantilla y hemos mantenido la línea de crecimiento sostenido del club”. Sobre la renovación del técnico, Iván Ania, anunciada el 1 de enero, señaló que fue una decisión “estratégica” para darle estabilidad al club en la parcela deportiva que ya estaba decidida antes.

No hubo negociaciones para dar salida a jugadores

El CEO de la entidad aseguró que no negociaron con ningún club para darle salida a jugadores. Solo se marchó Carlos Isaac al pagar su nuevo club polaco la clausula de rescisión, si bien si apuntó que “han llegado ofertas por muchos de nuestros futbolistas, pero hemos priorizado la parcela deportiva”. Reconoció, sobre el adiós de Isaac, que “no lo teníamos contemplado y nos hemos tenido que adaptar”.

Antonio Fernández Monterrubio, durante la rueda de prensa llevada a cabo en El Arcángel. / Manuel Murillo

Adilson, el primer fichaje

También apuntó que han querido reforzar la plantilla pero sin hipotecar el club. De hecho, señaló que el primer fichaje ha sido Adilson, que en enero ha disputados sus primeros minutos tras estar diez meses sin jugar. El CEO del Córdoba CF recalcó que el perfil de jugadores que han querido incorporar ha sido el de “jugadores jóvenes con proyección que darán alternativas y mejorarán la competitividad de la plantilla”. Al mismo tiempo destacó que el club “ha empezado a ser atractivo a muchos jugadores”. Sobre los jugadores cedidos a clubes de Primera Federación, apuntó que “tenemos seis jugadores en Primera RFEF, siguiendo la estrategia que iniciamos el pasado verano” y se felicitó porque, ahora, el Córdoba CF también es "atractivo" para los jugadores.

Una plantilla más larga de lo previsto

Monterrubio reconoció que la plantilla de 26 jugadores con que cuenta “es más larga de lo que queríamos, pero hemos tenido muchos lesionados, hemos llegado a tener siete, muchos en la defensa, y por eso vamos a tener una plantilla más larga de lo que queríamos”. El Córdoba CF se ha visto por ello obligado a reforzarse más de lo previsto obligado por las circunstancias. Sin embargo, el dirigente aseguró que no se contempló un refuerzo para la defensa, precisamente, ya que "estamos convencidos de que tanto Franck Fomeyem como Rubén Alves van a tener una recuperación con el equipo y no queríamos superpoblar la plantilla".

El coste de la plantilla a la conclusión del mercado invierno se ha ido a 10,2 millones de euros tras la conclusión del mercado de invierno, apuntó Monterrubio, cuando estaba en 10,09 a la finalización del pasado mercado de verano. El límite dedicado a jugadores a la finalización del mercado de invierno de la pasada temporada era de 7,7. El directivo cordobesista recalcó que la línea de trabajo actual es la de “aportar más recursos con eficiencia, sostenibilidad y rigor económico”.

A estas alturas, a nadie se le escapa que la lucha por el ascenso es el objetivo final del Córdoba CF. “Afrontamos el resto de la temporada con ambición, siendo también conscientes de la igualdad existente en la categoría, así que primero hay que llegar a los 50 puntos y luego ya pensar en nuevos retos. Trabajamos para que se cumplan los sueños de cordobesismo, aunque no estemos hablando todos los días de ello, pero seguimos trabajando con ambición, responsabilidad y convencimiento”, dijo Monterrubio.

La apuesta por Bri y Requena

Sobre los cedidos que se encuentran en la plantilla, Monterrubio reconoció que le gustaría seguir contando con Diego Bri y Daniel Requena, aunque en este último caso apuntó que "es pronto para llamar al Villarreal sobre este tema". Se trata de dos jugadores que llegaron el pasado verano y que se han asentado en los esquemas de Ania, sobre todo Requena, pues es uno de los titulares habituales. También ha destacado Bri ayudando a su equipo con algún gol y aportando polivalencia al esquema, ya que ha jugado tanto de lateral izquierdo como de extremo.

Un presupuesto superior a los 20 millones de euros

Monterrubio también confirmó que el presupuesto de la temporada se irá “por encima de los 20 millones de euros”, unas cifras que lo situarían entre los diez más altos de la categoría. El Córdoba CF no es muy amigo de pagar cláusulas de rescisión por jugadores. Monterrubio dijo satisfecho que “traemos jugadores con talento sin pagar, aunque sí hemos pagado algunas clausulas pequeñitas. Puede que llegue el momento en el que paguemos cláusulas más grandes”.

Negociaciones con Jacobo y Fuentes

El club ya apuntó en su momento que quiere renovar a varios de los jugadores que concluyen contrato el próximo 30 de junio, entre ellos Jacobo. Sobre eso, Monterrubio, apuntó que “algunos podrían renovar por partidos jugados. Con otros ya se está hablando”. Asimismo, han llegado "planteamientos" -como los definició el propio Monterrubio en algún momento de su comparecencia- en las últimas semanas sobre el delantero Adri Fuentes, pese a que concluye contrato en 2027. Su gran momento goleador ha llamado la atención de muchos clubes. Monterrubio señaló sobre él que “hemos recibido propuestas y queremos hablar con su representante”.

Juanito toma la palabra en la ruedad de prensa de El Arcángel. / Manuel Murillo

La salida de Obolskii que no se cerró

Por su parte, Juanito reconoció que estuvo a punto de salir el delantero ruso Obolskii al Ceuta, pero que no hubo acuerdo. También salió otra oferta de Segunda División –de la Cultural Leonesa- pero que no se llegaron a cerrar las negociaciones. “Tenemos cuatro delanteros y aunque le tenemos estima, se le buscó un salida”, reconoció el exjugador internacional gaditano.

También apuntó Juanito que se buscó algún delantero más pero no en el puesto de central, pues estamos satisfechos con los que tenemos”, recalcó. Por tanto, sí hubo negociaciones para buscarle salida al menos a un jugador, Obolskii. El ruso se ha quedado como el cuarto teórico delantero en un equipo en el que su técnico juega habitualmente con un punta nato.

Las renovaciones de Juanito y Raúl Cámara

Sobre las renovaciones de los componentes de la comisión deportiva, sobre todo Juanito y Raúl Cámara, Monterrubio había apuntado en varias ocasiones que ya se hablaría a la conclusión del mercado, pues ambos acaban contrato el próximo 30 de junio.

Ante su posible renovación, Juanito señaló que “mi prioridad es el Córdoba a la hora de negociar de cara a la próxima temporada, ha habido un ofrecimiento pero hemos hablado poco hasta ahora, habrá que llegar a un acuerdo pero mi prioridad es la de seguir”.

Al hablar sobre las incorporaciones que se hacen en invierno, Juanito señaló que “el porcentaje de error en invierno es mucho mayor que en verano, aunque, en este caso, la salida de Isaac nos ha permitido traer a Trilli, que creo que es el jugador idóneo que necesitábamos”. Reconoció además que llegaron varias ofertas sobre Jacobo pero que no aceptaron ofertas “para no quitarnos nivel a la hora de luchar por un objetivo mayor”.