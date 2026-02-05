Antonio Fernández Monterrubio y el objetivo del Córdoba CF: “Aquí no se renuncia a nada”

La comparecencia de este jueves del consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, permitió abarcar muchos aspectos de la actualidad de la entidad blanquiverde, de su situación y de hacia dónde aspira a llegar. Eso sí, las aspiraciones actuales del Córdoba CF se quisieron poner en contraste sobre el origen del actual club cordobesista, algo que Monterrubio apeló a “no olvidar”. Se le recordó al dirigente del Córdoba CF que, hace apenas dos años, el Córdoba CF estaba situado en puestos de play off de ascenso a Segunda, perseguido a sólo tres puntos por el próximo rival en Liga, el Ceuta, y que ahora se reencuentran peleando por el ascenso a Primera. Esa evolución tan rápida, en sólo dos años, podría provocar algo de “vértigo” en El Arcángel. “Yo te diría que vértigo no, pero yo siempre digo, o más que decir, me repito a mí mismo, que para saber a dónde quieres ir, tienes que saber de dónde vienes”, afirmó el sevillano. “Estamos en un entorno de fútbol en el que no hay memoria, que todo se nos olvida muy rápido. Se me ocurre a bote pronto que hace cuatro meses, no sé si cuatro o tres, había una corriente de cuestionamiento de nuestro entrenador, y nosotros le renovamos”, reivindicó el CEO. Sobre la renovación del técnico, Monterrubio siguió relatando que “esa corriente desapareció, porque los resultados tapan cualquier cuestionamiento. Nosotros no hemos renovado a Iván –Ania- después de ganar cuatro partidos. Eso es una cuestión distinta”. Una vez comentado el ejemplo del entrenador, Monterrubio volvió a la situación desde donde viene el Córdoba CF: “Hace dos años y medio, el equipo creo que era décimo en Primera RFEF, fuera de la Copa del Rey. Aquí todo era horroroso, había que echar a todo el mundo, nadie servía, todo el mundo estaba cabreado. Y hoy, afortunadamente, todo el mundo está disfrutando”, detalló.

Cinco millones anuales de pérdidas durante un lustro

Siguió comentando Monterrubio que, “en esa situación, el club estaba fuera de fútbol profesional, perdía cinco millones de euros cada año, durante los cinco años” que llevaba Infinity como gestor de la entidad blanquiverde. “Creo que esto no debemos olvidarlo”, recomendó el CEO, ya que “a pesar de que no estaba aquí”, sí que había gente “que siguen estando y se perdían cinco millones, hablo en términos anuales, cada año. Esa era la situación que teníamos en el club”. En contraste, Monterrubio reiteró que “hoy estamos en fútbol profesional, estamos con un club que el año pasado dio beneficio, aproximadamente de un millón de euros y ahora estamos al borde de poder luchar por un ascenso”. Por ello, Monterrubio invitó a “poner en su contexto” la actualidad de este Córdoba CF, “porque esa es nuestra realidad. ¿Nos da vértigo? No, nos ilusiona. Nos ilusiona muchísimo. Creo que desde el primer día aquí se ha repetido esa palabra cuando estábamos en Primera RFEF”, relató Monterrubio, que recordó que, entonces, se hablaba “de ambición, de trabajo, de luchar. Éramos ambiciosos. ¿Hablábamos de ascenso? No. En Primera RFEF no hablábamos de ascenso. No pronunciábamos esa palabra. Creo que hay que ser conscientes de esa situación, de dónde venimos, de dónde estamos ahora. Y que nosotros también entendemos que es normal que la gente fuera, se haya generado muchas expectativas. Nos parece normal y nos ilusiona. Nosotros tenemos que ser más prudentes, dejar los pies en el suelo. Pero que nadie dude que aquí vamos a seguir. Cuando hablamos del proyecto tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo. Ya hicimos el año pasado lo que hicimos y este año queremos mejorar. ¿Cuánto? Todo lo que podamos. Aquí no se reduce a nada, pero sabemos de la igualdad que estamos viendo cada fin de semana, de la desigualdad que hay en esta categoría”.

Antonio Fernández Monterrubio, con Juanito en segundo plano, durante la comparecencia en El Arcángel, este jueves. / MANUEL MURILLO

Insistió Antonio Fernández Monterrubio en que “hay que poner en valor el trabajo que ha hecho todo el mundo. Creo que se ha hecho un trabajo de los que se ven aquí y de todos los que tenemos detrás o ahí detrás. Que no veis y todos los que están allí, que también cada uno desde su lugar aporta en gran manera. Yo estoy muy satisfecho de cómo trabajamos en la comisión deportiva. Creo que trabajamos de forma diferente, creo, a como se trabajaba antes”, remarcó el CEO del Córdoba CF, que amplió que “las cinco personas en la comisión deportiva, tiene cada uno roles diferentes. Al final tomamos decisiones que son de la comisión deportiva”, reivindicó, “y con las que todos salimos absolutamente convencidos. Las que en algunos salen un poquito mejor y en otros salen un poquito peor”, porque, argumentó, “100% de aciertos no existen, pero estoy muy contento con César –Sánchez-, con Juan, con Raúl –Cámara- y con Javi –Flores-. Y creo que los resultados están ahí”. “Y cuando digo resultados”, remarcó, “no me refiero al resultado del domingo solo, sino al crecimiento en activos que hemos conseguido”.