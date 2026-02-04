Seis partidos de sanción a Orta por sus palabras al árbitro del Córdoba CF-Valladolid

El Comité de Disciplina ya ha resuelto el expediente abierto al director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, por los hechos ocurridos tras el partido frente al Córdoba CF. El árbitro del encuentro, Manuel Ángel Pérez Hernández, dejó constancia en el acta de lo sucedido en el túnel de vestuarios al finalizar el choque, que terminó con victoria del conjunto andaluz por 3-1. Cabe recordar que el equipo vallisoletano disputó gran parte del duelo en inferioridad numérica tras la expulsión de Stanko Juric, al que el Comité ha castigado con un encuentro de suspensión, sanción que recurrirá a Apelación del club vallisoletano, según anunció en sus redes sociales, "tras la polémica tarjeta roja que vio el croata en el encuentro frente al Córdoba CF".

"Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro"

Según refleja el colegiado, una vez concluido el partido y en el interior del túnel, Orta se dirigió a él de manera airada, reprochándole sus decisiones con frases como: “Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro”. El árbitro señala que el directivo repitió estas palabras en varias ocasiones, elevando el tono de voz, y que tuvo que ser retenido por miembros de su propio equipo.

Juric protesta su expulsión tras la acción con Adrián Fuentes, en el Córdoba CF-Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

La situación no se limitó a ese altercado. Posteriormente, el director deportivo protagonizó un nuevo incidente, esta vez con el cuarto árbitro, José María Aranda Delgado, relacionado con la expulsión mencionada. De acuerdo con el acta, Orta agarró al colegiado por el brazo y le dio un tirón hacia atrás mientras le recriminaba: “La roja la has tenido que ver muy clara”.

A la vista de estos hechos, el órgano disciplinario ha impuesto a Víctor Orta una sanción de seis partidos: dos por las protestas dirigidas al árbitro principal y cuatro más por un comportamiento considerado como violencia leve hacia un colegiado. Además, el Real Valladolid ha sido castigado con una multa por represión pasiva de conductas intolerantes y xenófobas.

Matos no jugará frente al Córdoba CF

Por otra parte, el Córdoba CF tendrá una pequeña ayuda el próximo domingo, en el Alfonso Murube, ya que José Matos será baja en el próximo partido de la AD Ceuta FC, el que le medirá al conjunto blanquiverde el próximo domingo a las 16:15 horas, correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion. El lateral izquierdo utrerano vio el pasado domingo su quinta cartulina amarilla en el Juegos del Mediterráneo almeriense y, por lo tanto, será sancionado con un encuentro de suspensión.

Matos derriba a Yoldi en el encuentro entre el Cádiz y el Córdoba CF en el Nuevo Mirandilla, la pasada temporada. / Francisco Fernández

Matos vio la cartulina en la jugada que acabó en penalti por agarrón a Arnau y que supuso el definitivo 4-2 a favor de los almerienses. El lateral sevillano se perderá ante el Córdoba el que será su segundo partido de la temporada, ya que hasta ahora sólo se había perdido el del estreno liguero, en el José Zorrilla vallisoletano.

Desde entonces, Matos ha sido titular en todos los encuentros, acumulando 2.040 minutos, habiendo anotado 4 goles y dando dos asistencias. Se da la paradoja que de que el lateral zurdo es el segundo máximo goleador del Ceuta, sólo superado por Marcos Fernández e igualado a Rubén Díaz y Kuki Zalazar, los tres con cuatro goles.

Si se cumple el plan previsto, el puesto de Matos lo ocupará Redru, hombre que apenas está contando para Romero, ya que hasta ahora ha jugado 316 minutos en 10 partidos -8 de Liga y 2 de Copa- y ha dado una asistencia en el torneo copero.