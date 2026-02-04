Mikel Goti y su feliz debut en El Arcángel con el Córdoba CF: "Es un día que jamás olvidaré"

La principal novedad en el once del Córdoba CF, el pasado domingo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, fue la presencia de Mikel Goti. El talentoso mediapunta vicaíno llegó a la entidad blanquiverde en el mercado invernal cedido por la Real Sociedad. Era una operación que podía darse perfectamente, ya que en la comisión deportiva blanquiverde, Mikel Goti era un jugador seguido desde hacía al menos un año y, además, comparte agencia de representación con otro conocido vasco en blanco y verde: Magunazelaia.

"Si entra ese gol me empadrono en Córdoba"

Además, cuando apenas se llevaba apenas un minuto de partido entre el Córdoba CF y el Valladolid llegó la primera ocasión para los cordobesistas y fue, precisamente Mikel Goti, el protagonista. A punto estuvo el zurdo de embocar el primer balón que le llegaba con la camiseta del Córdoba CF. "Llegar a entrar ese y ya es cuando me empadrono en Córdoba", comentó en tono jocoso a los medios del club el jugador blanquiverde, que recordaba que "era el primer balón que tocaba, me la pasó Carracedo y la quise ajustar, pero bueno, faltó poquito", se lamentó el vasco.

Mikel Goti conduce el esférico en el choque ante el Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Agradece el apoyo

Posteriormente, Mikel Goti hablaba sobre su estreno con el Córdoba CF. "Pues en el debut me faltó muy poquito para hacer el debut soñado, pero bueno, sí que estoy muy contento y muy satisfecho con el debut", pero admitió que "falta todavía coger un poco más de automatismos, aunque en principio nos entendemos bastante bien los compañeros y yo", algo lógico, si se tiene en cuenta que ese estreno con el Córdoba CF le llegó al mediapunta vizcaíno con apenas cuatro entrenamientos a las órdenes de Iván Ania. "Ahora, a seguir trabajando duro para cuando el míster me necesite y con la mente ya puesta en Ceuta", siguió comentando un Goti que recordó que, ya en su presentación, admitía que "lo tuve bastante claro cuando salió la opción del Córdoba CF". Eso sí, el nuevo jugador cordobesista afirmó que "no me imaginaba que en el primer partido corearan mi nombre" en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, una sensación "increíble", según sus propias palabras. Finalmente, Mikel Goti quiso agradecer a todos "el apoyo", porque "entre escuchar a El Arcángel corear mi nombre y saltar al campo con el himno a capella", el de su debut será "un día que jamás olvidaré".