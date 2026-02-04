El Córdoba CF refuerza su inversión de futuro: seis cedidos y un plan en Primera RFEF

Desde el pasado verano, el Córdoba CF ha decidido invertir de forma activa en su propio futuro, una estrategia que se articula a través de dos vías bien definidas. Por un lado, el refuerzo y la optimización de su cantera, un ámbito en el que el club asume margen de mejora. Por otro, la gestión de activos con proyección que este curso compiten lejos de El Arcángel, cedidos en equipos de Primera Federación para ganar rodaje y experiencia real antes de optar a un regreso al primer equipo.

Y es que el reciente cierre del mercado invernal terminó de subrayar esa línea de trabajo, sin ir más lejos. La operación relámpago con Víctor Sánchez, fichado y cedido de inmediato al Marbella, elevó a seis los futbolistas del bloque califal en préstamo en la categoría de bronce hasta final de campaña, con una coincidencia llamativa: todos militan en el Grupo 2.

Los jugadores cedidos del Córdoba CF en Primera Federación. / RAMÓN AZAÑÓN

Víctor Sánchez, pólvora para el Marbella

El último en incorporarse a este listado fue el delantero sevillano Víctor Sánchez, procedente del Móstoles, del Grupo 7 de Tercera Federación. Su llegada se oficializó una vez superado el límite horario del mercado, en una maniobra orientada a rastrear categorías inferiores en busca de talento ofensivo con recorrido. A sus 23 años y con 1,90 metros de altura, el hispalense aterriza con cifras que explican la apuesta: 16 goles en Liga y dos más en la Copa Federación en 19 partidos.

Su destino es un Marbella colista del Grupo 2, donde compartirá vestuario con exblanquiverdes como Adri Castellano. No estará, en cambio, Luis Muñoz, que se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión en el cuádriceps de la pierna derecha.

Reencuentro en Alcorcón: Ntji y Mariano

Otro movimiento reciente ha sido el de Ntji Tounkara, cuya cesión en el Atlético Sanluqueño quedó rescindida pese a su protagonismo en Sanlúcar de Barrameda. El Córdoba CF optó por buscarle un contexto diferente ante la reconfiguración de plantilla del cuadro gaditano, recalando el mediocampista oscense en el Alcorcón, donde se ha reencontrado con Mariano Carmona.

El delantero murciano, fichado el pasado verano desde el Coria, realizó parte de la pretemporada con Iván Ania antes de salir cedido. Esta campaña suma cuatro goles, siendo el máximo artillero del conjunto alfarero. Ntji, con contrato hasta 2027, mantiene una posición más consolidada en el club, mientras que Mariano, que acaba vinculación este verano, será evaluado al término del curso, con la opción de ampliar su contrato aún sobre la mesa.

Ntji Tounkara, nuevo refuerzo del Alcorcón hasta final de curso, cedido por el Córdoba CF. / AD ALCORCÓN

Barboza, crecimiento tras las lesiones

En el Atlético Madrileño, segundo clasificado del Grupo 2, continúa su proceso Matías Barboza, una de las piezas más valoradas de la cantera cordobesista. Es, además, el único de este grupo que ha tenido una presencia sostenida en el primer equipo, participando en el ascenso a Segunda y debutando posteriormente en el fútbol profesional, aunque condicionado por diversas lesiones, especialmente una grave en el bíceps femoral.

Esta temporada, tras superar nuevos problemas físicos en el inicio del curso, ha disputado 12 encuentros, siete como titular, acumulando 659 minutos. Su contrato con el Córdoba CF también se extiende hasta 2027.

Matías Barboza, durante un encuentro con el Atlético Madrileño. / matías barboza / atleti b

George Andrews, bajo observación

Más discreta está siendo la trayectoria de George Andrews en el Europa. El hispano-británico, incorporado el pasado verano, dejó buenas sensaciones en pretemporada con el primer equipo antes de salir cedido. En Liga acumula 18 partidos, 12 como titular, con 924 minutos y dos asistencias.

De más a menos en su rendimiento, su situación será igualmente revisada por la comisión deportiva, pese a contar con contrato en vigor hasta 2027.

George Andrews, durante un encuentro con el CE Europa de este curso. / ce europa

Ramón Vila, garantía en el Eldense

Cierra el listado Ramón Vila, convertido en una de las referencias del Eldense, tercero en la tabla y aspirante al ascenso. El guardameta catalán es titular indiscutible, con 21 partidos disputados, todos desde el inicio. Además, comparte el registro de portero menos goleado del Grupo 2, con solo 19 tantos encajados, junto al meta del Teruel. Entre tanto, ha sellado diez porterías a cero.

Su rendimiento, lógicamente, también contrasta con el papel secundario que tuvo el pasado curso en El Arcángel, a la sombra de Carlos Marín. Renovado hasta 2027, su eventual regreso se produciría en un contexto de alta competencia, con Iker Álvarez asentado bajo palos desde la sexta jornada y el propio arquero almeriense sin entrar en la rotación, por lo que se abriría un rompecabezas adicional en la mesa de la comisión deportiva, y de Ania...