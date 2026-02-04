Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF alivia la enfermería con vistas a su partido en Ceuta
Alberto del Moral y Alcedo entrenan con sus compañeros con aparente normalidad, mientras que Rubén Alves lo hace apartado del grupo | Sólo Franck Fomeyem y Theo Zidane tienen un horizonte a más largo plazo
En el Córdoba CF van sumándose las buenas noticias. La victoria de la pasada jornada, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Valladolid (3-1) hizo volver la victoria blanquiverde ante su propia parroquia tras el varapalo previo ante el Málaga. En clave colectiva, además, supuso la retirada de caretas por parte de la entidad blanquiverde, y lo que era una candidatura solapada a los play off de ascenso a Primera se convirtió en un objetivo pregonado a los cuatro vientos.
Buen ambiente en el Córdoba CF
De hecho, el Córdoba CF cerró la jornada igualado a puntos con la sexta posición, última que otorga derecho a la disputa de la fase de ascenso a Primera División, su mejor posición desde su regreso al fútbol profesional, la pasada temporada, por lo que el optimismo está más que instalado en la entidad blanquiverde. Después del triunfo ante el Pucela, Iván Ania otorgó dos días de descanso al plantel cordobesista, que regresó al trabajo este miércoles con una sesión en la Ciudad Deportiva celebrada bajo una intensa lluvia.
Pese a lo pesado del campo, la mejor noticia se produjo en la enfermería, que sigue desalojándose paulatinamente. Juan María Alcedo volvió con el grupo tras varias semanas ausente, concretamente, desde el pasado 12 de enero, cuando sufrió un problema en el isquio durante el encuentro en El Alcoraz, frente al Huesca. También se ejercitó con el grupo, sin aparentes problemas, Alberto del Moral. El toledano, tal y como informó el propio técnico blanquiverde, tenía un problema en las costillas que le impedían una movilidad normal, ya que ésta le provocaba un dolor intenso. Tras varios días de reposo, el toledano parece restablecido completamente y realizó su entrenamiento sin ningún tipo de inconveniente, mientras que Ignasi Vilarrasa lleva ya varias semanas de entrenamiento y Kevin Medina también se encuentra completamente restablecido de su problema físico.
Sólo tres de baja de 26
Por lo tanto, Iván Ania aún mantiene a tres hombres en una enfermería que, paulatinamente, va eliminando inquilinos. Rubén Alves, que si bien se entrenó apartado del grupo aún no se siente con la seguridad suficiente como para ejercitarse junto al resto de sus compañeros, Franck Fomeyem, que va progresando con muy buenas perspectivas para los próximos días, y Theo Zidane, cuyo problema discal ha ido evolucionando, realiza diferentes ejercicios y se prevé su regreso para el mes próximo, si no aparece ningún contratiempo. Los otros 23 jugadores están a la disposición del técnico blanquiverde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba