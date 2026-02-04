El Córdoba CF alivia la enfermería con vistas a su partido en Ceuta

En el Córdoba CF van sumándose las buenas noticias. La victoria de la pasada jornada, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Valladolid (3-1) hizo volver la victoria blanquiverde ante su propia parroquia tras el varapalo previo ante el Málaga. En clave colectiva, además, supuso la retirada de caretas por parte de la entidad blanquiverde, y lo que era una candidatura solapada a los play off de ascenso a Primera se convirtió en un objetivo pregonado a los cuatro vientos.

Buen ambiente en el Córdoba CF

De hecho, el Córdoba CF cerró la jornada igualado a puntos con la sexta posición, última que otorga derecho a la disputa de la fase de ascenso a Primera División, su mejor posición desde su regreso al fútbol profesional, la pasada temporada, por lo que el optimismo está más que instalado en la entidad blanquiverde. Después del triunfo ante el Pucela, Iván Ania otorgó dos días de descanso al plantel cordobesista, que regresó al trabajo este miércoles con una sesión en la Ciudad Deportiva celebrada bajo una intensa lluvia.

Diego Percan dispara durante uno de los partidillos del entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / CCF

Pese a lo pesado del campo, la mejor noticia se produjo en la enfermería, que sigue desalojándose paulatinamente. Juan María Alcedo volvió con el grupo tras varias semanas ausente, concretamente, desde el pasado 12 de enero, cuando sufrió un problema en el isquio durante el encuentro en El Alcoraz, frente al Huesca. También se ejercitó con el grupo, sin aparentes problemas, Alberto del Moral. El toledano, tal y como informó el propio técnico blanquiverde, tenía un problema en las costillas que le impedían una movilidad normal, ya que ésta le provocaba un dolor intenso. Tras varios días de reposo, el toledano parece restablecido completamente y realizó su entrenamiento sin ningún tipo de inconveniente, mientras que Ignasi Vilarrasa lleva ya varias semanas de entrenamiento y Kevin Medina también se encuentra completamente restablecido de su problema físico.

Sólo tres de baja de 26

Por lo tanto, Iván Ania aún mantiene a tres hombres en una enfermería que, paulatinamente, va eliminando inquilinos. Rubén Alves, que si bien se entrenó apartado del grupo aún no se siente con la seguridad suficiente como para ejercitarse junto al resto de sus compañeros, Franck Fomeyem, que va progresando con muy buenas perspectivas para los próximos días, y Theo Zidane, cuyo problema discal ha ido evolucionando, realiza diferentes ejercicios y se prevé su regreso para el mes próximo, si no aparece ningún contratiempo. Los otros 23 jugadores están a la disposición del técnico blanquiverde.