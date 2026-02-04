De 39 a 27 goles: así ha mejorado la defensa del Córdoba CF esta temporada

Emulando aquel lema de las campañas presidenciales de EEUU de los 90, «es la defensa, estúpidos». Iván Ania reconoció hace meses que el crecimiento de su Córdoba CF pasaría por la contención defensiva o no pasaría. Hace meses, el asturiano admitió que con 62 goles, los recibidos en la temporada 2024-25 por su equipo en la temporada del regreso al fútbol profesional, era imposible aspirar a nada. Casi, incluso, ni aspirar a la permanencia, habría que añadir. De ahí que el Córdoba CF de la 2025-26 se pusiera manos a la obra, desde el primer momento, en la mejora de sus números defensivos y luchó, desde los inicios, en mostrar mayor equilibrio defensa-ataque.

De tener los play off a 11 puntos a estar igualado al sexto clasificado

Y el crecimiento del Córdoba CF, que ahora se encuentra inmerso en la pelea por una plaza en los play off de ascenso, ha venido, indefectiblemente, por la defensa. Por si hubiera alguna duda, el actual Córdoba CF, al paso de la jornada 24, lleva 32 goles anotados, un solo gol más que hace exactamente un año, cuando en la misma jornada de la 2024-25 había marcado 31. Sin embargo, aquellos 32 goles le habían valido para situarse en el puesto 16 de la tabla, con sólo 30 puntos, a 5 del descenso y a 11, nada menos, de los puestos de play off. Con un solo gol más, un año después, el Córdoba CF suma ocho puntos más, hasta 38, con 13 de ventaja sobre la zona de descenso e igualado a puntos con el sexto clasificado, el Málaga y a sólo cuatro puntos del ascenso directo, en donde el Castellón es segundo clasificado, con 42 puntos.

Carlos Albarrán, junto a Iker Álvarez y Álex Martín, conversa con De Ena Wolf en la visita al Gran Canaria. / Lof

Por lo tanto, dada que la diferencia en cifras ofensivas difiere en tan sólo un gol desde la 2024-25 a la 2025-26, hay que mirar las defensivas. Y ahí sí que se produce un cambio notorio. Hace un año por estas fechas, el Córdoba CF ya rozaba la cuarentena de goles encajados, exactamente, 39, mientras que en la actualidad ha recibido nada menos que una docena menos, 27 tantos. Supone casi un 31% menos de goles recibidos (el 30,72%, concretamente), por lo que el Córdoba CF ha ajustado sus números en la zaga en casi un tercio. De hecho, el Córdoba CF de la 2024-25 era el segundo equipo más goleado en la jornada 24, sólo superado por los 41 del Cartagena. y con 25 goles más recibidos que la mejor defensa, la del Elche, con 16. En la actualidad muestra la séptima mejor defensa, con esos 27 goles encajados, siete más que la mejor defensa, la de la UD Las Palmas, con 20. La transformación, vista desde un punto de vista individual y también con relación a sus oponentes, es absoluta.

En el último play off había encajado cuatro goles más

Si en la comparativa consigo mismo y con su entorno de rivalidad, la mejoría defensiva del Córdoba CF es más que evidente, también lo es si se mira la historia reciente. La última vez que disputó un play off el conjunto blanquiverde, en la 2015-16 con Oltra como entrenador, el Córdoba CF había recibido 31 goles en la jornada 24, es decir, cuatro más que en la actualidad. En el año del ascenso a Primera, en la 2013-14, aún con Pablo Villa como técnico, el Córdoba CF había recibido 26 goles en la jornada 24, es decir, un solo gol menos que el Córdoba CF actual. Finalmente, con el único equipo blanquiverde con el que pierde en la comparativa es con el que disputó el primer play off a Primera, el de Paco Jémez, que en la jornada 24 tan sólo había recibido 17 goles en la jornada 24.

José Luis Oltra, en su banquillo en El Arcángel, durante su etapa en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Al final de la primera vuelta, el Córdoba CF afrontaba su segundo intento para lograr la estabilidad defensiva, ya que en la 2025-26 ha sufrido algún altibajo en sus insistentes intentos de contención defensiva. Pero en los dos últimos meses parece apuntar que el último intento ha sido el definitivo, ya que en las últimas ocho jornadas (dos meses) ha encajado tan sólo cinco goles, a una media de poco más de medio gol por encuentro. Esa contención defensiva no la lograba desde su última campaña en Primera Federación, cuando en al menos dos ocasiones igualó la marca, cinco goles recibidos en ocho partidos, lo que supone para el Córdoba CF de Iván Ania ser el segundo mejor equipo defensivo de los dos últimos meses, ya que solo el Eibar, con cuatro tantos, ha encajado menos que los blanquiverdes, igualados con el Castellón, con cinco, y con dos goles menos encajados que el Málaga, el Leganés, el Albacete y el Granada.

La octava mejor defensa blanquiverde del siglo 21

Y, para finalizar, dos datos que tienen más valor del que puedan parecer, dado que de la obviedad llegan los puntos. Por un lado, es más factible roer un punto -o incluso los tres- si el rival se sitúa con un solo gol de ventaja. Esa perogrullada parecía ser olvidada por el Córdoba CF de la 2024-25. Entonces, en 13 de los 24 partidos disputados, el Córdoba CF había encajado dos o más goles. Es decir, que el conjunto blanquiverde necesitaba, al menos, dos goles para sumar un punto, como mínimo. En siete partidos le habían marcado un gol y en cuatro de los 24 dejó a su rival a cero. En la actualidad, ha dejado a siete rivales a cero, en diez partidos el rival sólo le ha marcado un tanto y en sólo siete partidos de los 24, prácticamente la mitad de hace un año, el adversario le marcó dos o más goles. Si hace un año 11 de los 24 rivales se quedaron a cero o anotaron un solo gol, en la 2025-26 esa cifra ha subido hasta los 17, un aumento de un 50%.

Paco Jémez consuela a López Silva tras caer ante el Valladolid en el 'play off' de 2012. / A.J. GONZÁLEZ

Por otro lado, de las 19 jornadas en el siglo 21 en las que ha militado el Córdoba CF en Segunda División, sólo en siete muestra mejores números defensivos que el actual equipo de Iván Ania. En la 2000-01 (25 goles en contra), 2002-03 (21), 2003-04 (21), 2009-10 (25), 2011-12 (17), 2012-13 (24) y 2013-14 (26). Mirando la posición final de la mayoría de ellos, es obvio que el Córdoba CF actual no ha conseguido nada aún, pero también es evidente la mejora en el equilibrio del conjunto blanquiverde actual y de que se ha colocado en el camino ideal para acometer su objetivo de esta temporada: meterse en los play off de ascenso a Primera División.