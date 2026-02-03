El Valladolid eleva la polémica de El Arcángel y presenta alegaciones por la roja a Juric

El epílogo del Córdoba CF-Real Valladolid (3-1) sigue acumulando capítulos más allá de lo sucedido sobre el césped de El Arcángel, fechas después del descenlace. Y es que este martes, la entidad pucelana hizo público un comunicado en el que confirma la presentación de alegaciones al acta arbitral por la expulsión de Stanko Juric, además de haber solicitado una reunión formal con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para trasladar su malestar por diversas decisiones arbitrales recientes.

Según recoge el escrito oficial del club blanquivioleta , el Valladolid entiende que la acción por la que Juric fue expulsado no constituye falta, motivo por el cual ha decidido impugnar la decisión reflejada en el acta redactada por Manuel Ángel Pérez Hernández, colegiado del encuentro. Todo ello, siempre según el comunicado, desde una posición de «respeto institucional» y con la intención de abrir un espacio de diálogo que permita avanzar hacia una mayor unificación de criterios arbitrales y un uso coherente del videoarbitraje.

La expulsión, punto de partida del conflicto

El origen de toda la controversia se sitúa en el minuto 48 del descuento de la primera parte, cuando Stanko Juric vio la tarjeta roja directa tras una acción con Adrián Fuentes. El atacante del Córdoba CF encaraba en velocidad hacia la portería defendida por Guilherme Fernandes cuando, tras un ligero forcejeo, acabó derribado. El árbitro interpretó la jugada como merecedora de expulsión directa, sin que la acción fuese revisada desde el VAR, con Pulido Santana al frente del videoarbitraje.

La decisión dejó al Real Valladolid en inferioridad numérica durante toda la segunda mitad y, según ambas partes, condicionó de forma clara el desarrollo posterior del encuentro, que el equipo de Iván Ania acabó resolviendo con un doblete de Sergi Guardiola tras el descanso. La acción provocó un visible enfado del banquillo pucelano, con amonestación incluida a su técnico, Luis García Tevenet, por protestas.

El acta y el episodio posterior en el túnel

Más allá de la expulsión, el partido dejó un pospartido especialmente tenso, reflejado de forma explícita en el acta arbitral. En el documento oficial, Pérez Hernández recoge un grave incidente protagonizado por el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, en el túnel de vestuarios una vez finalizado el encuentro.

Según el relato del colegiado, Orta se dirigió a él «a voz en grito», repitiendo en varias ocasiones la frase «Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro», hasta el punto de tener que ser sujetado por miembros de su propio equipo. El acta añade un segundo episodio, ya en presencia del cuarto árbitro, en el que el dirigente pucelano presuntamente «sujetó del brazo dándole un tirón», mientras le recriminaba: «la roja la has tenido que ver muy clara».

Juric protesta su expulsión tras la acción con Adrián Fuentes, en el Córdoba CF-Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

En su comunicado, el Real Valladolid no hace referencia directa a ese incidente posterior, pero sí centra su posicionamiento en la expulsión de Juric, que considera injustificada y clave en el devenir del encuentro. Además de las alegaciones formales, el club solicita al CTA una reunión para analizar situaciones concretas y reflexionar sobre la necesidad de criterios arbitrales más homogéneos y una aplicación más consistente del VAR.