Tres llegadas y 'media', dos salidas y el 'playoff' en mente: así queda el Córdoba CF tras el mercado invernal

Y cayó el telón. Se cerró otra nueva ventana invernal de fichajes y con ella, el Córdoba CF ha dejado definida la plantilla con la que participará definitivamente hasta final de la presente temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion, con el claro objetivo -aunque reconocido casi entre dientes desde la entidad- de lograr un billete a la fase de ascenso a Primera División, un escenario por el que no transita desde hace una década.

Con esa idea, un total de tres refuerzos ha concretado la comisión deportiva blanquiverde en torno a la primera plantilla, con las llegadas del polivalente atacante Diego Percan, desde el Arka Gdynia; el lateral Álvaro Pérez «Trilli», cedido por el Valladolid; y el cotizado mediapunta Mikel Goti, en préstamo por la Real Sociedad.

Además, cumplido el cierre anunció el fichaje del ariete Víctor Sánchez, procedente del Móstoles de Tercera RFEF, al que mantendrá cedido hasta final de temporada en el Marbella de Primera Federación.

En clave contraria, las dos únicas salidas oficializadas en este período han sido la de Carlos Isaac, traspasado al Widzew Lodz polaco, y Jan Salas, que rompió su cesión desde el Mallorca, tras apenas entrar en los planes de Iván Ania en lo que iba de campeonato.

Un cierre turbulento

Era un día de previsible agitación en los despachos de El Arcángel, que arrancó con una instantánea a través de redes sociales de Juan Gutiérrez «Juanito», director deportivo, personado en las instalaciones califales para dar el pistoletazo de salida oficial al último arreón del período de traspasos, y la jornada acabó discurriendo por cauces incluso más turbulentos de los esperados...

Eso sí, horas después de la publicación del dirigente, la calma siguió instaurada en todos los sentidos, tanto en materia de altas como de bajas. Llegaban precisamente a esta recta final dos nombres propios en la rampa de salida: el propio Jan Salas, cedido por el Mallorca; y el delantero centro Obolskii. Con el avance de la tarde, no obstante, pareció enquistarse la situación del ruso, si bien estuvo cerca de desbloquearse a última hora con destino a la Cultural, en una operación sobre la bocina que finalmente no fructificó.

El que sí acabó poniendo el cierre a su etapa en tierras cordobesas fue el de Sabadell, con cinco citas disputadas entre todas las competiciones, que formará parte de la primera plantilla mallorquina hasta final de ejercicio.

Jan Salas conduce el esférico durante el Leganés-Córdoba CF de la primera vuelta de Liga. / LOF

Entre los deseos del club figuraba la llegada de otro delantero centro y la de un mediocampista, sin renunciar, además, a un hipotético refuerzo en la línea defensiva -muy castigada por las lesiones en esta fase-, de presentarse una oportunidad suficientemente atractiva.

Deseos aparte, el 2 de febrero, fecha final de ventana, se consumó con las licencias sénior disponibles cubiertas y cinco del filial libres -añadiendo la de Jan Salas-. Podría ser precisamente ese ligero margen un resquicio para evaluar el mercado de agentes libres, solo sub-23, si bien se antoja prácticamente descartado. «Estoy contento con lo que tengo», reconocía Ania días atrás, y ya conoce todas sus armas de aquí a junio…

La plantilla final

De este modo, el vestuario califal queda compuesto por 26 integrantes. De ellos, Xavi Sintes, Alcedo, Albarrán, Theo Zidane, Pedro Ortiz, Jacobo González, Nikolai Obolskii y Sergi Guardiola finalizan su vinculación con el club al término de la presente campaña. Muchos de ellos, como se plantea, tendrán oferta de renovación sobre la mesa próximamente.

Lógicamente, también concluirán su etapa en El Arcángel los hasta cinco efectivos cedidos: Trilli (Valladolid), Mikel Goti (Real Sociedad), Alberto del Moral (Real Oviedo), Requena (Villarreal) y Diego Bri (Atlético de Madrid), éste último con opción de compra.

Empezando por la portería, los nombres propios siguen siendo Iker Álvarez y Carlos Marín, ambos dueños de la única demarcación que no se ha valorado reforzar en este período de fichajes. En el eje de la defensa, como centrales, aparecen Xavi Sintes, Álex Martín -juntos, la pareja de moda en este tramo de campeonato-, Franck Fomeyem y Rubén Alves.

Por la derecha, estarán Álvaro Pérez «Trilli» y Carlos Albarrán -empleado a menudo como lateral izquierdo de urgencia-, mientras que en el perfil contrario, el zurdo, Ignasi Vilarrasa y Juan Maria Alcedo.

Mikel Goti, tercer refuerzo invernal, en su debut durante el Córdoba CF-Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Isma Ruiz, Alberto del Moral, Dani Requena y Pedro Ortiz son los integrantes de la medular, con Jacobo González, Dalisson de Almeida y Mikel Goti como mediapuntas. En cuanto a extremos puros, habrá repertorio: Carracedo, Diego Bri, Adilson Mendes y Kevin Medina.

Completan la ecuación los puntas, con Adrián Fuentes como gran referencia, pichichi actual del bloque, con nueve dianas; junto a Sergi Guardiola, que viene de firmar un doblete ante el Real Valladolid y ya suma tres; Diego Percan y el propio Nikolai Obolskii.

Es decir, la totalidad del esquema cuenta con posiciones dobladas y, en la mayoría de casos, la polivalencia de diversas piezas ofrece incluso más alternativas a la hora de configurar el once y la segunda unidad.