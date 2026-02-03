Tres fichajes y varias fichas libres: el plan del Córdoba CF con su filial

En paralelo al cierre del mercado invernal, que volvió a concentrar buena parte de su vértigo en las últimas horas de la noche, el Córdoba CF también aprovechó estas semanas para apuntalar a su filial de cara al tramo decisivo del curso en el Grupo 10 de Tercera RFEF. Un escenario con dos metas bien definidas: asegurar la permanencia sin sobresaltos y, de forma paralela, continuar alimentando el tránsito de talento hacia el primer equipo. Una vía poco explotada en los últimos tiempos, ciertamente…

Y es que con ese planteamiento ha trabajado la comisión deportiva blanquiverde, integrada por Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutierrez «Juanito» y Raúl Cámara -junto a la asesoría externa de César Sánchez-, aunque sin la lógica presión de un calendario cerrado, ya que la ventana de fichajes en Tercera RFEF permanece abierta y permite seguir incorporando efectivos si así se estima oportuno. Por el momento, el bloque de Gaspar Gálvez ha sumado tres refuerzos: el central Amin Rajouani, el extremo Jhon Arcila y el punta Dani Lidueña, cuya llegada desde el Utrera se cerró tras el abono de su cláusula, fijada en 10.000 euros.

El atacante aterriza en El Arcángel tras haber firmado 11 goles en lo que va de temporada, siendo pichichi de la sección y con la idea de ser partícipe de la pretemporada del primer equipo el próximo verano.

Cambios de rumbo

En el capítulo de salidas, el club también concretó la marcha de Dani Ferrer, hijo del exblanquiverde Albert ‘Chapi’ Ferrer, después de disputar 18 encuentros en media campaña con el filial cordobesista. Además, el ariete Dani González puso rumbo a la cantera del Zaragoza, mediante traspaso.

Distinto ha sido el desenlace para Mario Peregrina: el mediapunta onubense, que finalizaba contrato este junio, prolongó su vinculación tras un extenso capítulo de negociaciones y continuará ligado a la entidad.

En otro orden, Ntji Tounkara, canterano blanquiverde -fichado en verano de 2024-, también ha cambiado de destino a lo largo de esta ventana invernal de fichajes. El mediocampista, que había sido una de las piezas más destacadas del Atlético Sanluqueño en su cesión este curso, en Primera Federación, disputará el segundo tramo de campaña en las filas del Alcorcón, donde coincidirá con el también blanquiverde Mariano Carmona. Así lo ha determinado el área deportiva cordobesa, con el fin de procurar un contexto más adecuado para el crecimiento del oscense ante la profunda reestructuración de plantilla acometida fechas atrás en la formación gaditana.

Once inicial del Córdoba CF B en su pasado cruce con el Sevilla C. / ccf b

Cristian Osca libera su ficha

A día de hoy, la escuadra blanquiverde dispone de cinco fichas libres. A la salida de Jan Salas de la primera plantilla -ocupaba plaza del filial al ser sub-23- se suma la liberada por el central Cristian Osca -más la de Dani González-, lesionado de gravedad desde el pasado mes de julio, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano en el inicio de la pretemporada a las órdenes de Iván Ania.

Con ese margen disponible, tanto el filial como el primer equipo mantienen abiertas sus opciones de acudir al mercado de agentes libres, siempre condicionado a la incorporación de futbolistas en edad sub-23.

Interesante se antoja la opción en lo relativo a los de Gálvez, que suma tan solo dos de los últimos 21 puntos posibles y se encuentra únicamente a cinco puntos de la zona de descenso a División de Honor.