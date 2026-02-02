Últimas horas de mercado: el Córdoba CF trabaja en fichajes y salidas para dar un salto de calidad

El mercado de fichajes invernal toca a su fin en buena parte de las competiciones europeas este lunes, a las 23.59 horas, y en el Córdoba CF ya andan con el cronómetro en marcha ante los últimos coletazos de la ventana de traspasos, con los dos frentes abiertos: tanto entradas como salidas. Y es que el bloque blanquiverde, que se prepara para una intensa jornada de gestiones en la planta noble de El Arcángel, aborda esta recta final del período con la idea de concretar, como mínimo, un refuerzo para dar otro salto de calidad a su plantilla con vistas a lo que resta de campeonato en LaLiga Hypermotion, con el punto de mira en el play off.

En ese sentido, eso sí, cuenta la plantilla de Iván Ania con todas las fichas ocupadas, por lo que para encajar desembarcos, deberán producirse despedidas. Hasta el momento, tres han sido las caras nuevas llegadas a lo largo del mes de enero: el delantero Diego Percan, procedente del Arka Gdynia polaco; el lateral Álvaro Trilli, cedido por el Real Valladolid; y el mediapunta Mikel Goti, cedido por la Real Sociedad.

En paralelo, se sigue procurando la salida del ariete Nikolai Obolskii, con un papel residual en lo que va de campaña (apenas 36 minutos en Liga) y también del mediocentro Jan Salas (115), en préstamo por parte de un Mallorca que apurará hasta última hora con el fin de encontrarle un nuevo destino, recuperarlo para su plantel, o bien, de no presentarse una opción adecuada, mantenerlo como blanquiverde.

Tres posibles movimientos

La idea de dar salida al punta ruso y al organizador catalán se fundamenta en el deseo de la comisión deportiva, integrada por Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara -junto a la asesoría externa de César Sánchez-, de reforzar sendas posiciones. El propósito de sumar un nuevo atacante a la nómina ha sido uno de los principales culebrones particulares de la entidad en este mercado, en el que se han tanteado diversos nombres, sin fructificar ninguno de ellos. Todo apunta a que la salida de Obolskii, no obstante, quedaría supeditada a la llegada de un refuerzo en esa parcela, mientras que, de no producirse el fichaje del deseado delantero, el «9» mantendría su sitio en la plantilla hasta el mes de julio, cuando cumple contrato.

Parecida se antoja la situación del de Sabadell, sin incidencia en los planes del técnico asturiano desde su llegada, como última incorporación de la pasada ventana estival, y que buscaría oportunidades más allá de El Arcángel. La idea, en ese sentido, sería cubrir su salida con otro mediocampista con mayor recorrido, que completase la ya poblada sala de máquinas blanquiverde y también elevase el nivel de competencia. Una parcela, sin embargo, que con la llegada de Mikel Goti, mediapunta, ya se ha visto reforzada de forma indirecta, por lo que las opciones son variadas.

El último movimiento se enfoca en la línea defensiva, la más castigada este curso por la oleada de lesiones. «Si se dan oportunidades que creamos que pueden mejorar nuestra plantilla, pues lo vamos a hacer. No hace falta que os diga la lista de lesionados que tenemos, algunos en la misma posición. A lo mejor nos vemos obligados a reforzar posiciones, pensando que tenemos un nivel competitivo suficientemente alto, pero que debemos protegernos», reconocía el propio CEO a inicios del mes de enero, sin descartar posibles movimientos en la retaguardia, con el fin de, precisamente, blindarse.

Mikel Goti, último refuerzo invernal del Córdoba CF hasta la fecha, junto a Monterrubio. / Manuel Murillo

Y es que el Córdoba CF navega por la antesala de su vigésimo quinta jornada del campeonato con los centrales Franck Fomeyem y Rubén Alves en la enfermería, todavía sin el redebut de Ignasi Vilarrasa y, además, con la sanción de Carlos Albarrán y Álex Martín apercibido de suspensión. Por tanto, de darse una opción atractiva para reforzar la defensa -principalmente el eje-, podría también activarse el escenario de alguna posible salida inesperada de la plantilla -apuntando a piezas que podrían perder peso sustancial en el nuevo dibujo de plantilla, como Dalisson de Almeida-, con el fin de crear espacio para un tercer fichaje.

Y otra posible variante: pese a que el objetivo inicial viene siendo reforzar medular y delantera, de no cerrarse un fichaje en alguna de ellas, podrían derivarse los esfuerzos a actuar sobre la propia defensa. Un delantero y un central, un mediocampista y zaguero, o viceversa. Podrían ser potenciales combinaciones en función del avance de las horas.

Múltiples lesionados

Porque las piezas entre algodones, de diferentes grados, están teniendo una evidente incidencia indirecta en los planes de la entidad en este mercado. Tampoco sería descabellado el emplear, precisamente, una de las fichas de alguna de estas piezas en el dique seco, como podría ser Theo Zidane -operado de un proceso discal en diciembre, en plena recuperación-, que cumple contrato en julio, como herramienta para inscribir alguno de los planteados refuerzos.

En cualquier caso, se espera una jornada de altas revoluciones en los despachos de El Arcángel.