Oficial: el adamuceño Andrés Cuenca renueva en el Barça y sale cedido al Sporting

Giro relevante en el futuro inmediato de Andrés Cuenca. El central adamuceño efectivamente acabará siendo rival del Córdoba CF esta temporada, tras concretarse su cesión al Sporting de Gijón, aunque finalmente lo hará bajo el paraguas del FC Barcelona, que ha optado por renovar al zaguero hasta 2027 y mantener así el control sobre su proyección.

La operación modifica el guion previsto en las últimas semanas. El Como de Cesc Fàbregas había pujado con fuerza por el futbolista, con la intención de incorporarlo en propiedad y, posteriormente, cederlo al conjunto gijonés. De hecho, Cuenca ya llevaba varios días entrenándose en Mareo, a la espera de que se resolviera su situación contractual. Sin embargo, en el Barça no contemplaban perder la propiedad del jugador, considerado un activo de futuro, y terminaron alcanzando un acuerdo directo con el defensa para ampliar su vínculo y autorizar su salida rumbo al Sporting, tal y como era su voluntad.

Formado en La Masia desde el verano de 2019, cuando llegó procedente de la cantera del Sevilla, Cuenca atraviesa su último año en etapa juvenil. En la presente temporada había participado en siete encuentros con el Barça Atlètic, con un gol, además de tres partidos en la UEFA Youth League. Su progresión le permitió, además, debutar oficialmente con el primer equipo el pasado 1 de octubre de 2024, en un Barça-Young Boys de Champions League.

Andrés Cuenca, tras pasar reconocimiento médico con el Sporting de Gijón. / sporting de gijón

Pasará por El Arcángel

El movimiento tendrá también un componente simbólico para el fútbol cordobés. El adamuceño se reencontrará con el Córdoba CF, club en el que militó brevemente durante su formación, en la jornada 37, cuando el Sporting de Gijón visite El Arcángel en la segunda vuelta del campeonato. Un cruce con lectura especial para un futbolista que meses atrás ya reconocía su deseo de "ojalá en un futuro, lejano o cercano, volver a vestir la camiseta del Córdoba CF", en una entrevista concedida a este periódico, y que se medirá por primera vez al club de su tierra en el fútbol profesional.