Mikel Goti debuta con nota en el Córdoba CF y Ania ya le ve “diferencial”

Un par de entrenamientos, algo de charla técnica y a funcionar. Eso fue todo lo que tuvo Mikel Goti de espacio entre su fichaje, anunciado el pasado 27 de enero, su primera sesión de trabajo a las órdenes de Iván Ania y su estreno, titularidad incluida, con el Córdoba CF. Todo en uno, ante el Real Valladolid en El Arcángel. Y es que el mediapunta vizcaíno, tercer fichaje invernal del club blanquiverde, no dejó correr apenas el reloj para firmar su primera aparición en esta segunda vuelta de Liga, tras su reciente cesión por parte de la Real Sociedad, y lo hizo, además, con nota: fue una de las piezas más activas desde inicio, exhibió sintonía e incluso rondó repetidamente el gol en la victoria ante el combinado pucelano.

Y otro dato, con su debut, ya van 30 jugadores que se foguean con la primera plantilla cordobesista entre todas las competiciones esta temporada…

«Puede ser diferencial»

«Llegó esta semana, quería ver cómo estaba, de compenetrado con los compañeros. Tiene un nivel muy alto, puede ser un jugador diferencial, de ahí que le diéramos la titularidad», reconoció el propio Iván Ania una vez finalizado el cruce, valorando positivamente la puesta de largo del enganche, al que recurrió sin dudarlo a la hora de reconfigurar el once, con otra nueva aparición de Diego Bri en el lateral, el regreso de Jacobo al perfil izquierdo del ataque y la consecuente irrupción del ahora «25» califal en escena.

Los 90 minutos disputó el de Gorliz, que firmó la primera ocasión clara de la cita, tras una transición que él mismo comandó y que acabó con su disparo, tras asociarse con Jacobo y Carracedo, además de acabar como el timón del equipo en el asedio hacia el área de Guilherme Fernandes en la segunda mitad, aprovechando la superioridad numérica local.

En cuanto a cifras, realizó un total de 44 de 47 pases intentados, además de seis centros, aunque ninguno encontró rematador. Completó tres regates, de cinco que intentó y también realizó cuatro disparos, dos de ellos a portería.