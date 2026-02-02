El mercado invernal deja una Segunda más exigente para el Córdoba CF: estos han sido los movimientos de sus rivales

El cierre del mercado invernal dejó un escenario movido en Segunda División y, especialmente, en el entorno competitivo del Córdoba CF. Mientras los blanquiverdes daban por perfilada -y de forma turbulenta- su plantilla de cara al tramo decisivo del curso, buena parte de sus rivales aprovecharon la última ventana para ajustar piezas, reforzar líneas concretas y, en algunos casos, agitar el tablero.

Ceuta, Leganés y Almería, cercanos

El Ceuta, próximo rival del conjunto de Iván Ania este domingo en el Alfonso Murube, fue uno de los equipos que más actividad concentró. El cuadro caballa incorporó a Marc Domenech, José Campaña y Marino Illescas, mientras que dio salida a Manu Vallejo, el excordobesista Juanto Ortuño, Samuel Obeng y Andy Escudero.

Algo más adelante en la agenda aparece el Leganés, que visitará El Arcángel el 14 de febrero. El conjunto pepinero reforzó su plantilla con Dani Rodríguez, procedente del Mallorca, y Luis Asué. En paralelo, oficializó las cesiones de Javi Hernández al PAOK de Salónica, Benjamin Pauwels al Volendam y Miguel de la Fuente al Almería.

Otro de los adversarios directos del Córdoba CF que no pasó de puntillas por el mercado fue el Almería, rival el sábado 21 de febrero en territorio indálico. El equipo dirigido por Rubi se hizo con el préstamo de Miguel de la Fuente, propiedad del Leganés, cerró el fichaje de Jon Morcillo tras abonar medio millón de euros al Albacete y anunció el regreso de Rodrigo Ely. En el apartado de salidas, el club almeriense concedió cuatro cesiones -Silvi Clua al Mirandés, Edgar González al Andorra, Lucas Robertone al Vélez Sarsfield argentino y Bruno Langa al Pafos- y rescindió el contrato del central Aridane.

Jon Morcillo, uno de los fichajes del Almería en este mercado invernal. / UD Almería

Mirandés y Valladolid, grandes agitadores

Desde un perfil distinto, el Valladolid fue uno de los grandes protagonistas del mercado, con hasta seis incorporaciones. El último rival de los blanquiverdes concretó la llegada de Michelin, finalmente cedido por el Racing de Santander, y previamente había sumado a Vegard Erlien, Ramón Martínez, Carlos Clerc, Noah Ohio y Sanseviero. La misma cantidad rubricó el Real Zaragoza, que incorporó a Rober González, William Agada, Nikola Cumic, Juan Larios, El Yamiq y Mawuli Mensah.

También se movió con mucha intensidad el Mirandés, actual colista, que cerró la friolera de siete refuerzos: Selvi Clua, Javi Hernández, Jorge Cabello, Ali Houary, Nikola Maras, Diego Sia y Siren Diao. La misma cifra registró el Huesca, con las incorporaciones de Efe Aghama, Jordi Escobar, Álex Cantero, Joaquín Fernández, Jaime Seoane, Laquintana y Agbekpornu.

Y otros cinco fichajes, por su parte, firmó el Granada de Pacheta en su intento por escapar de la zona baja, con las llegadas de Álvaro Lemos, Gonzalo Petit, Baba Diocou, Bambo Diaby e Izan González.

El resto de la categoría

En la zona alta, el líder Racing sumó a Damián Rodríguez, Giorgi Guliashvili, Manex Lozano y Simon Eriksson. El Cádiz incorporó a Jerónimo Dómina, Antoñito Cordero y Sergio Arribas, más el regreso de Cesión de Rominigue Kouamé; el Castellón a Fadel, Raúl Sánchez y Álvaro García; y el Andorra a Yeray Cabanzón, Edgar y Cardona.

El Albacete cerró las llegadas de Martín Fernández, Obeng, Cedeño, Lluís López, Víctor Bartolomé y Álex Rubio; la Cultural y Deportiva Leonesa las de Al-Amin, Víctor Moreno y Peru; el Deportivo de la Coruña a Álvaro Fernández, Altimira y Riki; Las Palmas a Benedetti, Estanis, Iker Bravo y Miyashiro; el Sporting de Gijón a Brian Oliván, Andrés Ferrari y el adamuceño Andrés Cuenca; y el Burgos a Pablo Galdames y Luengo.

Sin movimientos

En el lado opuesto quedaron el Málaga de Juan Funes, el Eibar de Beñat San José y la Real Sociedad B, los únicos tres equipos de la categoría que no formalizaron ningún fichaje durante este mercado invernal, cerrando la ventana sin novedades en sus plantillas.