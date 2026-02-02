El Córdoba CF anuncia la salida de Jan Salas, que rompe su cesión en El Arcángel

«Para que entre gente, tiene que salir», afirmaba Iván Ania , técnico del Córdoba CF, hace tan solo algunas fechas, con vistas a los últimos coletazos del mercado invernal. Y en la última jornada del período de fichajes, por la entidad blanquiverde ya han comenzado los movimientos -tras todo un día de completo silencio- ajustados a esa consigna. El primero -y puede que el único-, en ese sentido, ha sido la marcha de Jan Salas, una de las piezas del plantel que se encontraba en la rampa de salida -junto a Nikolai Obolskii- desde inicios de la ventana de traspasos y que, sobre la bocina, separa su camino de la entidad blanquiverde, tras romper su cesión procedente del Mallorca, al que regresa.

Y es que el catalán apenas había contado con protagonismo en los esquemas del equipo blanquiverde en lo que va de campeonato, con únicamente cuatro encuentros disputados en Liga, solo uno de ellos de inicio, y 115 minutos de saldo para completar su expediente. De hecho, su última actuación -nueve minutos- se remonta al cruce frente al Burgos en El Arcángel, en la primera cita del año, hace cuatro jornadas.

También participó en el aciago duelo copero ante el Cieza, donde partió como titular. «Agradecemos su profesionalidad y compromiso y le deseamos mucha suerte en sus nuevos retos profesionales», reza el comunicado emitido por la entidad.

Una salida para crear espacio

El adiós del de Sabadell, de este modo, se entiende como un movimiento estratégico de la comisión deportiva blanquiverde con el fin de aligerar la carga de efectivos en la primera plantilla, orientado a crear espacio para nuevas incorporaciones. Eso sí, Jan Salas contaba con ficha del filial, por lo que no se liberará una licencia sénior tras su salida.

Cuenta aún el Córdoba CF con todas las plazas cubiertas hasta el momento, si bien ahora con cuatro licencias del segundo equipo libres, por lo que podría acometer fichajes de futbolista sub-23 que se incorporasen en calidad de refuerzo para el equipo dependiente, pero a todas luces como parte del plantel dirigido por Iván Ania en Segunda División.