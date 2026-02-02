Cinco de seis para soñar: el Córdoba CF iguala una dinámica que no se veía desde la era Oltra

El reciente triunfo ante el Real Valladolid en El Arcángel (3-1) no solo reforzó el buen momento competitivo del Córdoba CF, sino que, además, activó un paralelismo estadístico de peso en la historia reciente del club. Y es que con ese resultado, el equipo de Iván Ania encadenó cinco victorias en las últimas seis jornadas, un registro que no se daba en el fútbol profesional desde la temporada 2015-16, con José Luis Oltra al frente del banquillo.

Aquel curso, el bloque cordobés firmó una secuencia incluso algo más sólida en términos de resultados: cinco victorias y un empate entre las jornadas 4 y 9, ambas inclusive. Entonces, la primera plantilla blanquiverde superó de forma consecutiva a Zaragoza (0-1), Ponferradina (1-0), Athletic B (1-0), Lugo (1-2) y Numancia (3-2), con un empate intercalado ante Osasuna (0-0). La dinámica se cortó en la jornada 10, con la derrota en Mendizorroza ante el Alavés (3-2). Aquel campeonato terminó, además, con la última presencia del club en una fase de ascenso a Primera División, truncada en la primera eliminatoria frente al Girona.

Una secuencia para mirar arriba

La racha actual presenta una estructura distinta, aunque el fondo es el mismo. A la victoria frente al Valladolid se suman los triunfos ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (1-2), el Huesca en El Alcoraz (1-2), el Burgos en El Arcángel (2-0) y el asalto a Mendizorroza frente al Mirandés (1-2), ya en la última cita del pasado año. El único tropiezo en ese tramo llegó en casa, ante el Málaga (0-1), en un ajustado derbi andaluz.

Cinco victorias en seis partidos que han comprimido la clasificación por la zona alta y han situado al Córdoba CF en la séptima plaza, con 38 puntos -empatado con el playoff y a otros cuatro respecto al ascenso directo- dentro de un contexto competitivo que no alcanzaba casi desde hace una década dentro del fútbol profesional...

Adrián Fuentes pugna por el esférico durante el Córdoba CF-Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Volver a marcar diferencias en casa

El encuentro ante el conjunto pucelano también dejó un dato relevante en clave goleadora. El Córdoba CF volvió a marcar tres goles o más en El Arcángel, algo que no lograba desde el 4-2 al Cádiz de la pasada temporada, en mayo de 2025. Ocho meses y 14 partidos como local después, el equipo de Iván Ania superó de nuevo la barrera de los dos tantos en casa.

La victoria se construyó con el doblete de Sergi Guardiola, ambos tras asistencia de Christian Carracedo, y el gol inicial de Dani Requena en la primera mitad. Más allá de los nombres propios, el dato refuerza una idea clara: el Córdoba CF ha recuperado pegada en su estadio, un factor que históricamente ha sido determinante en sus mejores campañas y que, de aquí hace un tiempo, se echaba de menos.