Víctor Orta, protagonista del acta tras el Córdoba CF-Valladolid: «Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro»

El Córdoba CF-Real Valladolid (3-1), resuelto en la segunda mitad con el doblete de Sergi Guardiola para ajusticiar a un cuadro pucelano en inferioridad numérica tras la expulsión del visitante Stanko Juric por tarjeta roja al filo del descanso, dejó un epílogo igual o incluso más ruidoso que el propio desarrollo del partido… Así lo reflejó el acta escrita por Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro de la cita, en la que se recogía un grave incidente protagonizado por el director deportivo pucelano, Víctor Orta, en el túnel de vestuarios del estadio El Arcángel al término del choque.

Según el relato oficial del colegiado madrileño, también adscrito al comité madrileño y que estuvo asistido por Pulido Santana desde el VAR, el dirigente vallisoletano se dirigió a él a voz en grito, repitiéndole en varias ocasiones la frase: «Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro», hasta el punto de tener que ser sujetado por miembros de su propio equipo. El escrito añade un segundo episodio, ya con el cuarto árbitro presente, en el que Orta presuntamente «sujetó del brazo dándole un tirón», mientras le recriminaba: «la roja la has tenido que ver muy clara».

La expulsión, el eje polémico

El origen del conflicto estuvo en la tarjeta roja directa mostrada al futbolista croata, en el minuto 48 del descuento del primer tiempo. El centrocampista fue expulsado tras una acción con Adrián Fuentes, que encaraba en velocidad hacia la portería de Guilherme Fernandes. Y es que tras un breve forcejeo, el punta blanquiverde acabó siendo derribado, con la posterior reacción del equipo arbitral a la hora de decretar el castigo para el visitante, que abandonó el terreno de juego entre réplicas y el palpable enfado del banquillo pucelano, donde también fue amonestado su propio técnico, Luis García Tevenet, por sus protestas.

De hecho, el preparador sevillano también aprovechó su paso por la sala de prensa de El Arcángel tras la cita para expresar sus sensaciones. «El partido tiene un punto de inflexión que es la roja, y cambia muy mucho el devenir. Hemos pasado del 1-2 de Hugo a la expulsión, el futbolista sigue en sus trece que toca balón y creo que es lo que hemos visto todos, la jugada nos perjudica. Estas jugadas antes se miraban en el monitor, ahora no, ellos sabrán por qué lo hacen"», afirmó tajante.

Tevenet, durante un lance del Córdoba CF-Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Opinión del vestuario visitante

A esas mismas declaraciones se suscribió posteriormente el lisboeta Guilherme Fernandes, meta del Real Valladolid, cedido por el Real Betis, que también atizó la actuación arbitral tras el duelo frente al equipo de Iván Ania: «La expulsión condiciona todo, estábamos haciendo un partidazo. Stanko dice que toca balón, el árbitro podía al menos mirar el VAR. Merecemos un poco de respeto, es muy injusto lo que ha pasado hoy; es muy fácil dar tarjeta roja, señalar penalti, llevamos siete en contra, tres expulsiones en las últimas jornadas», reprochó.

El duelo se saldó con seis tarjetas amarillas, tres para cada bando participante -contando la del técnico visitante-, y la cartulina roja recibida por el jugador natural de Split.