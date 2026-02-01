Siete años después, Sergi Guardiola vuelve a ser decisivo en El Arcángel

Siete años y medio después, El Arcángel volvió a entonar el nombre de Sergi Guardiola con sentido pleno. Y es que el delantero balear regresó al marcador en casa y lo hizo a lo grande, con un doblete que cambió el partido y sostuvo la trabajada victoria de su Córdoba CF ante el Real Valladolid (3-1), su ex equipo, al que desactivó en el tramo final. De hecho, el balear ingresó a la partida con la cita en tablas y acabó poniéndole el broche con dos acciones de área, ambas a pase de Carracedo, para lanzar un mensaje: ha reconectado con el gol y ya van tres en su cuenta esta temporada...

Además, todos ellos de peso ingente: el que supuso los tres puntos ante el Mirandés en Mendizorroza -entonces, tras 19 jornadas de sequía- y las ahora dos dianas para certificar el triunfo con los pucelanos.

Eso sí, hasta este sábado, el último gol del «14» blanquiverde en el estadio ribereño aún se remontaba a la temporada 2017-2018, concretamente a la última jornada. Fue entonces, en aquella épica tarde ante el Sporting de Gijón (3-0), en la que los de José Ramón Sandoval certificaron la permanencia en el fútbol de plata sobre la bocina, cuando el manacorí firmó el que aún coleaba como su tanto más reciente ante el cordobesismo.

Impacto inmediato desde el banquillo

De vuelta al presente, su entrada en el careo con el bloque vallisoletano podría etiqutarse como punto de inflexión. Optó Iván Ania por remozar el esquema para dar salida al punta, en sustitución de Diego Bri -muy exigido en su segunda interinidad como lateral izquierdo por Peter Federico-, con el objetivo de desploblar la defensa ante un Valladolid en inferioridad numérica y poner más activos en fase ofensiva. Del dicho al hecho, dos apariciones, dos goles y partido encarrilado. Saltó a escena en el 68 Sergi Guardiola y sobre el minuto 75 del reloj ya andaba celebrando, con visible rabia contenida, el 2-1 en El Arcángel. Otros cinco minutos después, cerró su doblete.

Es más, la pareja de goles anotada por el balear tiene incluso cierta trascendencia en su caso particular. De hecho, en Liga, el ariete no anotaba más de un tanto en un mismo encuentro desde hace ocho campañas... La última vez fue, precisamente, con la camiseta blanquiverde, en aquel triplete ante el Reus en la jornada 20 de la 2017-2018. Entre medias, sí firmó un doblete copero con el Rayo Vallecano, hace cuatro años, en Montilivi frente al Girona, pero en el campeonato liguero la cuenta seguía pendiente.

Cabe recordar su idilio en su breve pero intensa primera andaduda por tierras cordobesas, un curso que cerró con 22 goles para abanderar la agónica permanencia del Córdoba CF en la ahora conocida como LaLiga Hypermotion, o al menos prorrogarla, ya que apenas un ejercicio después, ya sin él en plantilla, se consumaría el descenso a la extinta Segunda División B.

Sergi Guardiola, en la acción de su primer gol ante el Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Recobrando eficacia

Casi una década después de aquellas carreras, el regreso de Guardiola se gestó en el pasado verano. Llegó el atacante, procedente del Rayo Vallecano de Primera División -con el que había alcanzado la Conference League, aunque con un papel testimonial-, como el gran reclamo del mercado estival de fichajes, llamado a ser una de las referencias del proyecto califal en su segundo año en el fútbol profesional. Sin embargo, el protagonismo se ha repartido un par de grados más allá de lo inicialmente esperado, con la irrupción de un Adrián Fuentes -pichichi del equipo, con nueve goles- que tras los primeros compases de campaña arrebató el puesto en el once al mallorquín.

Los números dan cuenta de esa circunstancia, precisamente. Hasta la fecha, el exrayista suma 712 minutos entre 20 partidos de Liga, solo siete de ellos como titular, con tres dianas y siete amarillas en el expediente. Menos foco, pero, como viene demostrando, todavía con capacidad para ser decisivo a la hora de determinar partidos... «Estoy contento por la victoria y por seguir sumando. Veníamos en dinámica positiva y teníamos que mantenerla en casa. Hacer gol siempre da confianza. He estado tranquilo, cada vez que he jugado lo he dado todo. Faltaba ese gol y al final ha llegado», reconocía el propio jugador tras el cruce con los blanquivioletas.

Incluso aprovechó el balear su paso por la sala de prensa para reivindicar el momento del grupo, que catalogó, como menos, de muy dulce: «En la delantera, tenemos competencia sana, nos viene muy bien para dar un paso más. Hay muchos jugadores y todos queremos jugar», aseguró. Esta vez, le tocó a él decidir. Y El Arcángel, al fin, volvió a celebrarlo.