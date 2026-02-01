José Calzado Ferrer "Pepín", homenajeado por los veteranos del Córdoba CF y del Real Valladolid

En la matinal del pasado domingo, la peña Leyendas del Córdoba CF rindió un sentido homenaje a José Calzado Ferrer, «Pepín», exjugador del Córdoba CF y del Real Valladolid, en un acto marcado por la emoción y el recuerdo compartido. La cita reunió a distintas generaciones del fútbol cordobés y pucelano, con un ambiente cercano y profundamente respetuoso con la trayectoria del protagonista, que también fue reconocido horas más tarde, en el descanso del posterior choque entre blanquiverdes y blanquivioletas, de forma oficial por ambas entidades deportivas.

El reconocimiento contó con la presencia del presidente de la Asociación de Veteranos, José Miguel Ortega, así como de su portavoz, José Cabezuelo, además de figuras destacadas del pasado reciente del club como el expresidente Francisco Rojas. Tampoco faltaron antiguos futbolistas como Pablo Luque, Rafael Vinuesa o Javi Lozano, que quisieron acompañar a Pepín en una mañana especialmente significativa.

Un acto muy emotivo

Desde Valladolid también llegó representación. Asistió Luis Quintana, utillero del conjunto blanquivioleta durante la etapa de Pepín en el club y actual representante de las peñas pucelanas.

El acto estuvo presentado por Cristóbal Gálvez, presidente de la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río, y durante su desarrollo se proyectó un vídeo resumen que repasó el recorrido deportivo de Pepín, poniendo el foco en su etapa como jugador y en la huella que dejó en ambos clubes.

A continuación, se procedió a la entrega de varios obsequios conmemorativos, momento especialmente emotivo para el homenajeado, que agradeció visiblemente emocionado el cariño recibido. Pepín estuvo acompañado en todo momento por su hija, cuya presencia añadió un componente aún más íntimo al reconocimiento.

El Real Valladolid y Córdoba CF, presentes en el acto de homenaje. / córdoba

Reencuentros con la historia

Entre los asistentes también se encontraba Juan Alias, «Carlos», exjugador del Córdoba CF, recordado por haber debutado como blanquiverde en el estadio Santiago Bernabéu, otro de los nombres propios que aportaron contexto histórico a una jornada de reencuentros y que culminó con un almuerzo de convicencia entre los presentes.