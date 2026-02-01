Sin Albarrán en Ceuta: un nuevo contratiempo para la defensa del Córdoba CF

Entre lecturas positivas, tres puntos de valor ingente y aún con el eco cercano de la celebración por el 3-1 ante el Real Valladolid, el Córdoba CF extrajo del duelo de El Arcángel una consecuencia menos amable: Carlos Albarrán no estará en Ceuta. Y es que el lateral catalán fue amonestado en el tramo final del encuentro frente al cuadro pucelano y cumplirá ciclo de tarjetas en el compromiso del domingo (16.30 horas) en el Alfonso Murube. Con todo lo que ello implica para la castigada defensa blanquiverde en este arranque de segunda vuelta en LaLiga Hypermotion…

Porque no se trata de una ausencia más. Albarrán ha sido, hasta la fecha, la séptima pieza de campo más empleada por Iván Ania en Liga -pese a su ausencia durante todo el mes de octubre-, además del recurso más recurrente a la hora de tapar grietas en ambos costados de la defensa. Derecho o izquierdo, titular o parche, habitualmente el de Badalona había hecho las veces de comodín estructural ante la oleada de bajas, que vienen teniendo especial incidencia en sendos laterales.

Un rompecabezas recurrente

Es más, ante el Real Valladolid ya volvió a quedar patente ese contexto de emergencia, con el extremo Diego Bri de nuevo como carrilero izquierdo improvisado -ya lo hizo ante el Málaga-, y en Ceuta el escenario apunta a ser similar, con ciertos matices… La buena noticia en esa parcela es precisamente el regreso de Trilli, baja frente al combinado blanquivioleta debido a la cláusula del miedo. Cumplido ese trámite, el «22» califal podrá volver a ponerse a las órdenes de Iván Ania y, presumiblemente, actuará como lateral derecho de inicio en el complejo cruce que se avecina frente al bloque norteafricano. Ya fue de la partida frente a la UD Las Palmas, con apenas un par de entrenamientos encima, sin ir más lejos.

El otro nombre que sobrevuela ahora el esquema es el de Ignasi Vilarrasa, que tras un mes de trabajo con normalidad junto al grupo, así como tres convocatorias consecutivas, se mantiene como opción en la mesa del banquillo cordobesista. De hecho, se esperaba su participación frente a los vallisoletanos, si bien se acabó optando, de nuevo, por alinear a Diego Bri, muy exigido por Peter Federico en diversas fases del envite. Incluso actuó en defensa Jacobo, tras la sustitución del ilicitano.

La ecuación y sus condicionantes, por tanto, añaden un grado más de intensidad a la necesidad de recuperar al lateral catalán para la causa, tras más de tres meses de baja debido a una reticente pubalgia, que desde el club están tratando con la máxima cautela posible.

Diego Bri, durante un lance del Córdoba CF-Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Otros dos apercibidos

Desde una prisma diferente, otro par de activos clave de la primera plantilla abordan este tramo del campeonato bajo la amenaza de suspensión por acumulación de amonestaciones. Con cuatro tarjetas amarillas y, por ende a tan solo una más de tener que hacer parón obligado, aparecen tanto Jacobo González como Álex Martín.

Especial riesgo implicaría una sanción del central grancanario a estas alturas de campaña, además, con la defensa en jaque ante las todavía lesiones de Rubén Alves y Franck Fomeyem, que se mantienen sin plazos de regreso a la rutina habitual del equipo. Eso sí, sensiblemente más cerca se encuentra el hispano-brasileño, si bien todavía con alguna molestia y, lógicamente, con la consecuente falta de ritmo que ha implicado su estancia en la enfermería, que arrancó tras el empate ante el Eibar en El Arcángel.