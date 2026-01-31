La sociedad Carracedo-Guardiola, clave en el triunfo del Córdoba CF ante el Valladolid

IKER ÁLVAREZ (7)

Decisivo

Sacó varias intervenciones de mérito antes del descanso. Apenas tuvo trabajo en la segunda mitad.

CARLOS ALBARRÁN (5)

En su sitio

Regresó a la derecha, aunque no brilló en exceso. Se las vio con Biuk y, en ocasiones, se vio desbordado.

ÁLEX MARTÍN (7)

Salvador

Le negó el gol a Chuki bajo palos con un despeje acrobático y se empleó a fondo en vigilancias y coberturas.

XAVI SINTES (7)

Líder

Comandó la defensa y se prodigó en ataque. Tuvo el gol, pero topó con el palo. Firme por arriba y abajo. Ganador.

DIEGO BRI (5)

Superado

Le tocó bregar con Peter Federico, la pieza más desequilibrante de los pucelanos, y pagó el peaje. Casi firma un golazo antológico.

ISMA RUIZ (6)

Sustituido

Se marchó desfondado a la hora de juego. Participativo, tanto en tareas defensivas como ofensivas.

DANI REQUENA (7)

Golazo

Desatascó el partido con un testarazo en una acción ensayada. Fluidez, juego entre líneas y atrevimiento. Partido completo.

MIKEL GOTI (7)

Debut

Irrumpió en el once en su primera convocatoria, y no desentonó. Tuvo varias para estrenarse como goleador y acabó siendo el timón del equipo.

JACOBO (6)

Con música

La puso con música el madrileño para el tanto de Requena. Bien cubierto el resto del partido, aunque insistió en fase ofensiva.

CARRACEDO (9)

El mejor

Dos asistencias claves para amarrar el triunfo. Trajo de cabeza a toda la defensa vallisoletana. Su aportación en el 3-1 fue para enmarcar.

ADRIÁN FUENTES (7)

Peleón

Luchó por hacer su décimo gol del curso, aunque anduvo tremendamente vigilado. Forzó la expulsión de Juric con una de sus clásicas arrancadas.

SERGI GUARDIOLA (8) Doblete importantísimo.

DALISSON (7) Trabajo y calidad.

ADILSON (7) Carburando.

DIEGO PERCAN (6) Detalles.