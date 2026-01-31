Las notas
La sociedad Carracedo-Guardiola, clave en el triunfo del Córdoba CF ante el Valladolid
Las dos asistencias del catalán y el doblete del balear abanderaron el primer triunfo califal en El Arcángel de la segunda vuelta. Iker y Álex Martín, también destacados
IKER ÁLVAREZ (7)
Decisivo
Sacó varias intervenciones de mérito antes del descanso. Apenas tuvo trabajo en la segunda mitad.
CARLOS ALBARRÁN (5)
En su sitio
Regresó a la derecha, aunque no brilló en exceso. Se las vio con Biuk y, en ocasiones, se vio desbordado.
ÁLEX MARTÍN (7)
Salvador
Le negó el gol a Chuki bajo palos con un despeje acrobático y se empleó a fondo en vigilancias y coberturas.
XAVI SINTES (7)
Líder
Comandó la defensa y se prodigó en ataque. Tuvo el gol, pero topó con el palo. Firme por arriba y abajo. Ganador.
DIEGO BRI (5)
Superado
Le tocó bregar con Peter Federico, la pieza más desequilibrante de los pucelanos, y pagó el peaje. Casi firma un golazo antológico.
ISMA RUIZ (6)
Sustituido
Se marchó desfondado a la hora de juego. Participativo, tanto en tareas defensivas como ofensivas.
DANI REQUENA (7)
Golazo
Desatascó el partido con un testarazo en una acción ensayada. Fluidez, juego entre líneas y atrevimiento. Partido completo.
MIKEL GOTI (7)
Debut
Irrumpió en el once en su primera convocatoria, y no desentonó. Tuvo varias para estrenarse como goleador y acabó siendo el timón del equipo.
JACOBO (6)
Con música
La puso con música el madrileño para el tanto de Requena. Bien cubierto el resto del partido, aunque insistió en fase ofensiva.
CARRACEDO (9)
El mejor
Dos asistencias claves para amarrar el triunfo. Trajo de cabeza a toda la defensa vallisoletana. Su aportación en el 3-1 fue para enmarcar.
ADRIÁN FUENTES (7)
Peleón
Luchó por hacer su décimo gol del curso, aunque anduvo tremendamente vigilado. Forzó la expulsión de Juric con una de sus clásicas arrancadas.
SERGI GUARDIOLA (8) Doblete importantísimo.
DALISSON (7) Trabajo y calidad.
ADILSON (7) Carburando.
DIEGO PERCAN (6) Detalles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
- Parcelaciones y polígonos industriales de Córdoba reciben más población
- Dos barrios de Córdoba tienen más plazas turísticas que habitantes
- Adif suspende la circulación de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
- Córdoba eclosiona este finde, con permiso de las borrascas, con el Mercado Andalusí, el parque hinchable más grande del mundo y Morti en concierto
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero