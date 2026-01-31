Sigue en directo el Córdoba CF-Real Valladolid

El Córdoba CF encara a las 21.00 horas de hoy su encuentro de la 24ª jornada de la Liga Hypermotion en el Bahrein Victorious El Arcángel. El conjunto que entrena Iván Ania intentará asaltar las plazas de ascenso a Primera, que tiene a dos puntos antes del inicio del encuentro.

Los blanquiverdes vienen de ganar por 1-2 en Las Palmas, lo que supuso su tercer triunfo seguido como visitante y el noveno consecutivo sin perder lejos de El Arcángel. Ahora quiere romper con su dinámica de resultados adversos como local, pues solo ha ganado uno de los cinco últimos choques que ha jugado ante su afición.

Ahora recibe frente a un aspirante al ascenso en apuros, ya que el Real Valladolid se encuentra en el 15º lugar con 28 puntos, a diez de las plazas de ascenso y con la zona de descenso muy cerca. Además, solo ha ganado uno de sus últimos seis choques.

Noticias relacionadas

El duelo de la primera vuelta entre ambos equipos concluyó con un empate a cero goles.