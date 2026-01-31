En Directo
Fútbol | 24ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Real Valladolid
Los de Iván Ania buscan su primera victoria de la segunda vuelta en El Arcángel ante un rival tocado, pero inquietante a domicilio
El Córdoba CF encara a las 21.00 horas de hoy su encuentro de la 24ª jornada de la Liga Hypermotion en el Bahrein Victorious El Arcángel. El conjunto que entrena Iván Ania intentará asaltar las plazas de ascenso a Primera, que tiene a dos puntos antes del inicio del encuentro.
Los blanquiverdes vienen de ganar por 1-2 en Las Palmas, lo que supuso su tercer triunfo seguido como visitante y el noveno consecutivo sin perder lejos de El Arcángel. Ahora quiere romper con su dinámica de resultados adversos como local, pues solo ha ganado uno de los cinco últimos choques que ha jugado ante su afición.
Ahora recibe frente a un aspirante al ascenso en apuros, ya que el Real Valladolid se encuentra en el 15º lugar con 28 puntos, a diez de las plazas de ascenso y con la zona de descenso muy cerca. Además, solo ha ganado uno de sus últimos seis choques.
El duelo de la primera vuelta entre ambos equipos concluyó con un empate a cero goles.
¡Arrancamos!
¡Ya estamos de nuevo listos! Bienvenidos y bienvenidas una jornada más a la narración minuto a minuto de Diario CÓRDOBA, en esta ocasión para llevarles en directo todo lo que ocurra en el choque que el Córdoba CF y el Real Valladolid van a disputar a partir de las 21.00 horas en El Arcángel.
Duelo clave para los de Iván Ania, pues aspiran a meterse en una de las seis plazas de ascenso a la Primera División. Tras vencer el pasado sábado por 1-2 en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas, ahora quieren lograr su primer triunfo como locales de la segunda vuelta.
El conjunto pucelano llega a Córdoba con urgencias, pues era un aspirante al inicio de la Liga y ahora navega en la parte baja de la tabla, a diez puntos de la sexta posición y muy cerca de los puestos de descenso.
