Iván Ania, tras el triunfo ante el Valladolid: "Necesitábamos dar este paso"

«Se lo dije durante toda la semana a los jugadores, necesitábamos dar ese paso, creo que lo hemos dado», fue el primer análisis de Iván Ania una vez resuelto el cruce de su Córdoba CF frente al Real Valladolid en El Arcángel (3-1), uno que comenzó de forma emotiva desde la previa -con el sentido homenaje a la población adamuceña, héroes y víctimas del accidente ferroviario-, y que mantuvo el mismo compás de intensidad durante prácticamente toda la noche, a ritmo de goles varios... Un triunfo se llevó de saldo el bloque dirigido por el preparador asturiano, que al término de la cita lanzó su lectura: «Llevamos cinco victorias en los últimos seis partidos, el equipo está en un buen momento. Les dije durante la semana que me olía bien la situación. Veo el nivel de los entrenamientos, que ha subido. Los refuerzos han subido la competencia, el nivel del equipo. Es muy difícil hacer un once. Tenemos muchos jugadores en buen momento, de confianza, de ritmo, de todo. Esto es muy positivo», aseguró.

Ese paso adelante

Y es que se movió entre diversas aguas el pleito entre blanquiverdes y blanquivioletas, con, a juicio del ovetense, una circunstancia clave: «la expulsión». «Entramos muy bien al partido, en los cinco primeros minutos habíamos generado dos ocasiones claras, no las metimos, pero teníamos el control. En el final de la primera parte, aparte de empatarnos, nos llegaron un par de veces más. Cuando nos igualaban, no encontrábamos la superioridad, no generábamos peligro. La expulsión cambia el plan, pasamos a atacar un 4-4-1, muy cerrado. Había que tener paciencia, circular rápido, llegar a los extremos... En esas, encontramos ese segundo gol, que nos dio tranquilidad y a ellos les hizo salir más al ataque. Fuimos capaces de hacer ese tercero. La victoria es merecida, no es fácil atacar un bloque bajo», continuó explicando.

«Vamos a tener que ir partido a partido, pero estamos muy cerca de ese primer objetivo de los 50 puntos, quedan 18 jornadas, pueden pasar muchísimas cosas. El equipo está en muy buena dinámica. Reclamábamos ese paso adelante, que siempre que lo teníamos, no éramos capaces. Hoy lo hemos dado. Como locales, tenemos que hacernos muy fuertes, con nuestro público, con lo que significa para los rivales el jugar aquí. Hay que aprovechar esta dinámica», aseveró.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el encuentro ante el Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Goti y Guardiola, nombres propios

Finalizó el preparador analizando la actuación de dos piezas clave en la cita: Mikel Goti y Sergi Guardiola. El primero, último refuerzo invernal y titular con apenas un par de entrenamientos a la espalda; el segundo, bigoleador y gran artífice de la victoria en El Arcángel. «Son dos jugadores clave. Primero, Goti con su titularidad. Llegó esta semana, quería ver cómo estaba, de compenetrado con los compañeros. Tiene un nivel muy alto, puede ser un jugador diferencial, de ahí que le diéramos la titularidad», indicó.

«Sergi, dos goles de delantero. Uno atacando el área y el otro, con una definición. Es el delantero, de los que tenemos, que más facilidad tiene para encontrar la portería, se le estaba resistiendo, pero el partido ante el Mirandés le dio confianza. Muchas veces lo estoy usando de segundo delantero o mediapunta, lo hace muy bien, se siente cómodo y participa más. Estos dos goles le van a dar muchísima confianza. Es un jugador muy querido en el vestuario, que no solo aporta en el campo. Ojalá que pueda hacer muchos más de aquí a final de temporada», apostilló.