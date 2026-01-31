Córdoba CF-Valladolid: altas, bajas y posibles onces para el duelo en El Arcángel

Una fechas más que cae del calendario para el Córdoba CF, que este sábado se enfrenta al Real Valladolid en El Arcángel a partir de las 21.00 horas, con motivo de la jornada 24 del campeonato de Liga en Segunda División. Cita, además, de especial importancia para el equipo de Iván Ania, que tras su buena actuación en territorio canario ante la UD Las Palmas buscará otro triunfo para volver a hacer fiable El Arcángel y, a su vez, labrarse un sitio entre los puestos de privilegio. También permanece en el recuerdo el traspié ante el Málaga de hace tan solo un par de semanas, un borrón en el expediente que los de blanquiverde planean dejar atrás con tres puntos ante los pucelanos.

Porque la tendencia invita al optimismo. Suma el club cordobés cuatro victorias entre sus últimas cinco actuaciones, tras imponerse a los isleños, caer con los malaguistas, pero anteriormente también superar al Huesca, Burgos y Mirandés, hasta el punto de haber alcanzado la octava plaza en esta fase del ejercicio, a tan solo un punto de la zona de play off, con un total de 35 en estos momentos en el casillero.

Enfermería y novedades

En lo relativo a altas y bajas, habrá novedades en la lista. Iván Ania no podrá contar con Álvaro Trilli, precisamente cedido por los vallisoletanos hasta final de curso, por la cláusula del miedo. Sí que podrá alinear a Mikel Goti, último refuerzo invernal -en préstamo procedente de la Real Sociedad-, que ya acumula un par de sesiones de trabajo con el grupo. En cuanto a lesiones, poca novedad: no estarán Kevin Medina, Alberto del Moral, Theo Zidane, Alcedo, Franck Fomeyem ni tampoco Rubén Alves, que todavía siguen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación.

Adrián Fuentes protege el esférico ante la presión de Jan Salas, en un entrenamiento. / ccf

En los blanquivioleta también habrá bajas, así como alguna novedad. Empezando por lo último, Tevenet podrá contar con Carlos Clerc, fichado e inscrito, así como convocado, tras dos semanas de prueba en el equipo del José Zorrilla. No estarán por lesión Guille Bueno, Laucher ni Amath, al igual que un Iván Alejo, sancionado por tres partidos, que deja el lateral derecho del Valladolid huérfano -ya no está Trilli, lógicamente- tras su expulsión ante el Albacete, fechas atrás. Así que desde el bando visitante tocará tirar de inventiva para completar la defensa de esta jornada.

Posibles alineaciones

Dado este contexto, estos son los dos posibles onces de ambos equipos para el duelo en El Arcángel: