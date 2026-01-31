El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras su victoria ante el Valladolid

El Córdoba CF derrotó al Real Valladolid por 3-1 en un encuentro que le sirvió para ascender a la sexta plaza provisional de la Liga Hypermotion, por lo que dormirá en la zona de ascenso a Primera División.

La primera parte comenzó con una ocasión clara de Goti, el mediapunta debutante en el conjunto cordobesista. Requena adelantó al Córdoba CF con un remate de cabeza en el 39 al saque de una falta. Meseguer empató sin embargo en el 44. La jugada clave del partido llegó en el descuento, pues Juric vio la roja por cortar en falta un contragolpe de Fuentes.

Con un jugador menos, los de Ania se hicieron los dueños del partido en la segunda parte, hasta que acabaron llegando los goles. Dos tantos de Guardiola en los minutos 72 y 80 sentenciaron la victoria cordobesa.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de Competición

La Segunda División se caracteriza por un formato de alta exigencia, con una fase regular de 42 jornadas que se convierte en una prueba de resistencia, donde cada punto adquirido tiene un valor estratégico crucial. Al final de este extenso recorrido, la clasificación define claramente los diferentes destinos: los dos primeros equipos ascienden directamente a Primera División, mientras que los equipos que ocupen los puestos tercero, cuarto, quinto y sexto pasan a disputar una fase de promoción para decidir quién consigue el último ascenso. En el extremo opuesto de la tabla, la condena es igualmente inequívoca: los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo, un periodo en el que se jugarán 462 partidos correspondientes a la fase regular. Tras este largo trayecto, la competición entra en su fase decisiva con la activación de los playoffs de ascenso, que arrancarán una semana después de la última jornada y se resolverán en eliminatorias a doble partido.

El reglamento favorece el rendimiento global de la temporada. En cada cruce, el equipo peor clasificado será el local en el primer partido, mientras que el mejor posicionado cerrará la eliminatoria en su estadio y contará con ventaja deportiva en caso de empate global tras la prórroga.

El formato de playoff sigue su estructura habitual: el tercero se enfrentará al sexto, y el cuarto al quinto, en semifinales. Los ganadores de ambos enfrentamientos se medirán en una final, también a doble partido, cuyo vencedor obtendrá el último billete para ascender a la Primera División, completando así el cupo de equipos ascendidos para la temporada 2026-2027.