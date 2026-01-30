El Valladolid ficha e inscribe a Clerc y acelera por Michelin antes de visitar al Córdoba CF

Siguen quemándose fechas del mercado invernal en Segunda División, que echará la persiana el próximo 2 de febrero, y también continúa la secuencia de altas, bajas y rumores en torno a los equipos que se codean con el Córdoba CF esta temporada en la categoría de plata. El más próximo en términos temporales, el Real Valladolid, que este sábado pasará por El Arcángel con motivo de la jornada 24 del calendario de Liga (21.00 horas), también permanece activo en esta faceta, con dos nombres propios en las últimas horas: Carlos Clerc, fichado e inscrito -y convocado- tras dos semanas a prueba en Zorrilla; y el lateral Michelin, propiedad del Racing de Santander y que incluso llegó a ser vinculado con la entidad blanquiverde semana atrás, antes de la llegada de Álvaro Trilli.

Y es que la entidad pucelana permanece como una de las más activas de la ventana de fichajes en busca de cambiar el paso tras un primer tramo de ejercicio lejos de lo inicialmente esperado. En este mes, han desembarcado en el bloque de Tevenet el ariete norguego Vegard Erlien, el central Ramón Martínez, el lateral Carlos Clerc y los atacantes Noah Ohio y Sanseviero, más la operación avanzada entorno al ya citado Michelin, que apunta a llegar libre tras rescindir en El Sardinero.

En el resto de la categoría

Otros movimientos, más allá de latitudes cordobesas y vallisoletanas, han dejado numerosas incidencias en esta cuenta atrás. El central Bambo Diaby se une al Granada como cedido, procedente del Elche; mientras que el Cádiz anunció el despido disciplinario de Fali, que contaba con contrato con el club cadista hasta 2028. El Mirandés se ha hecho con los servicios de Nikola Maras, cedido por el Alavés, y el Huesca se reencuentra con Seoane, en el Real Oviedo durante el pasado curso.

Además, el central adamuceño Andrés Cuenca, cuyo fichaje por el Como es inminente, ya entrena con el Sporting de Gijón -con permiso del Barça hasta cerrar su salida-, con el que participará en esta segunda vuelta en calidad de préstamo. Lukovic, otro que había estado en el radar blanquiverde, ya es oficial como nuevo ariete del Preston North End de la Segunda División inglesa, cedido por el Estrasburgo. También sigue moviéndose el Almería, que no consigue convencer al Huesca para hacerse con el pase de Jorge Pulido en este mes, por lo que ha puesto los ojos en el central brasileño Rodrigo Ely, que ha rescindido con el Gremio y perfila su regreso a la formación indálica.

Las altas del mercado hasta ahora

Estos son los movimientos formalizados en lo que va de mercado de fichajes en LaLiga Hypermotion: