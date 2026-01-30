Iván Ania cierra filas para recibir al Valladolid: "Los objetivos se consiguen siendo muy fuertes como local"

«Sabemos lo que significa una victoria», así inició su alegato un Iván Ania que tras el pasado triunfo ante Las Palmas en el Gran Canaria -valioso por significado, escenario y rival- parece haber redoblado ilusiones en esta fase de la temporada. Sabe bien el asturiano que se avecinan fechas clave en ese propósito de engancharse a la zona de play off en Segunda División, y este sábado, sin ir más lejos, tiene con su Córdoba CF una oportunidad de oro para intentarlo, o al menos seguir limando distancia, ante un Real Valladolid tocado en El Arcángel (21.00 horas). «Sabemos de la dificultad a la que nos vamos a enfrentar, ante el Málaga no pudo ser, debe ser contra el Valladolid. Nos permitiría seguir sumando, cada vez más cerca de ese primer objetivo. Soy de los que piensa que los objetivos se consiguen siendo muy fuertes como local, sin embargo estamos siéndolo más como visitantes», explicó el técnico en vísperas del encuentro.

Objetivos dispares

Porque con cuatro victorias entre los últimos cinco pleitos, la idea que ronda por la cabeza de los de blanquiverde no es otra que amarrar, ahora sí, la también primera victoria en casa de la segunda vuelta de Liga, que se estrenó agitadamente con el revés ante el Málaga en el derbi andaluz. En la línea, de un ejercicio en el que fortificar el hogar no deja todavía de ser una asignatura relativamente pendiente… Ahora, además, con algunos condicionantes en el esquema, como la defensa: «Si ganásemos, nos pondríamos con 38 puntos, posiblemente durmiendo en play off y mucho más cerca de los 50 puntos, que es el primer objetivo. Es un poco parecido a lo que nos ocurrió en el día del Málaga, que no teníamos ni para hacer una defensa de cuatro natural. Tenemos a Vilarrasa, que lleva un par de semanas participando con total normalidad. Tenemos que decidir si va a participar como titular o no. Tenemos también a Diego Bri, que participó como lateral ante el Málaga, que lo hizo bien», analizó.

Lo de enfrente será un rival en horas bajas. Un cuadro pucelano recién descendido este curso y que tampoco ha logrado carburar en exceso tras la llegada de Tevenet a su banquillo y que, al menos entre el último puñado de jornadas, no ha logrado sumar más que cuatro de los 18 puntos más recientes. De hecho, viene de caer en casa ante el Albacete (0-1) y, con ello, acercarse peligrosamente al descenso, que tiene ya a apenas cuatro puntos. «No juegan igual que con Almada, antes eran muy presionantes, ahora no. Tienen unas características distintas. Son un equipo que, por plantilla más las incorporaciones de ahora, todos contábamos como claro candidato al ascenso. La última referencia como visitante es su 0-3 en Ceuta, y eso nos debe poner en alerta», aseguró.

Iván Ania, junto a su cuerpo técnico en la Ciudad Deportiva. / a.j. gonzález

La enfermería… y con Goti

Desde otro prisma, analizó el ovetense el estado actual de la plantilla, tanto en clave de ausencias, por lesión, como en el tema de altas, ya con el desembarco de Mikel Goti en el plantel y los últimos coletazos del mercado invernal de fichajes asomando por el horizonte. «No tenemos noticias nuevas, respecto a que podamos incorporar a nadie de los que estaban lesionados, por lo tanto siguen Kevin Medina, Alcedo, Theo Zidane, Rubén Alves, Del Moral, Fomeyem... No recuperamos a ninguno. Del Moral no puede hacer casi vida normal, esos golpes en la costilla son muy dolorosos, no puede ni participar en entrenos con el grupo», admitió.

«Goti es un jugador que viene de un nivel superior, de Primera División. Viene de participar, ha hecho goles en Copa, viene con ritmo para ser uno más. Puede jugar en la mediapunta, de interior avanzado. Tiene muy buen pie izquierdo, con calidad para asociarse, con llegada... Nos puede dar un buen rendimiento. Ahora, que se adapte lo más rápido posible, que se compenetre con los compañeros, que tenga entendimiento lo más rápido posible. Es uno más a sumar», añadió.

«Ajeno» al mercado

Por último, acabó haciendo un somero repaso al mercado de fichajes blanquiverde, ya con tres desembarcos formalizados -Diego Percan, el propio Goti y un Trilli que no podrá actuar este sábado por la cláusula del miedo-, aunque sin cerrar la puerta a más movimiento: «Tenemos todas las fichas ocupadas, pero tenemos varios jugadores que llevan tiempo sin participar, no sabemos cuándo van a estar disponible... No sé si va a haber más movimientos de entradas o salidas. Para que entre gente, tiene que salir. Quedan unos días de mercado, los últimos días suelen ser bastante ajetreados. Si no hubiera ningún movimiento más, estoy contento con lo que tengo», zanjó.