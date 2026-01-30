Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Real Valladolid

El Córdoba CF aterriza en la vigesimocuarta estación del campeonato de Liga en Segunda División con una prueba de calado ante el Real Valladolid en El Arcángel (21.00 horas), donde buscará su primera victoria como local de la segunda vuelta y, además, mantener la buena racha de resultados tras el pasado triunfo ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. También querrán desquitarse los de Iván Ania del revés ante el Málaga de hace un par de jornadas, última actuación en casa hasta la fecha...

Como es habitual en esta temporada, el partido de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion se podrá seguir en una amplia gama de plataformas. La transmisión estará a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, los dos principales operadores en cuanto a derechos de la competición. También será accesible a través de otros servicios nacionales como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Además, el grupo MásMóvil se unirá a la retransmisión con sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. A nivel local, PTV Telecom seguirá ofreciendo la señal de Zapi, disponible mediante suscripción mensual.

Adrián Fuentes controla el esférico durante un lance de un entrenamiento en El Arcángel. / ccf

Importancia a nivel clasificatorio

En lo estrictamente deportivo, el Córdoba CF llega al alza tras firmar cuatro victorias entre sus últimas cinco actuaciones. El triunfo en suelo canario reafirmó la candidatura califal, en busca de un puesto en la zona de privilegio, en esta fase de la temporada, en la que actualmente ocupa el octavo puesto de la tabla y se encuentra a tan solo un puesto del play off, delimitado por el Almería. Es decir, un hipotético triunfo allanaría, sobremanera, el camino del bloque blanquiverde en busca de un sitio entre esos seis primeros clasificados de LaLiga Hypermotion, que buscarían su billete a la fase de ascenso a Primera División en junio de atar su posición.

Más exigido asoma el Valladolid, que llega de ceder ante el Albacete en el José Zorrilla y complicarse la vida hasta el punto de encontrarse más cerca del descenso que del área cabecera. Los de Tevenet suman 28 puntos, siendo decimoquintos en la clasificación y a poco más que otros cuatro puntos del descenso en estos momentos. Lejos de casa, no obstante, traen un precedente intimidante: su goleada al rocoso Ceuta en el Alfonso Murube de hace un par de semanas (0-3).

La cita será dirigida por el colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández, con Pulido Santana en el VAR.