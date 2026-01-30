Córdoba CF-Real Valladolid: Pérez Hernández, árbitro del partido

El árbitro madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández (1989, Madrid), perteneciente al colegio madrileño, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el vigésimocuarto encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo sábado ante eel Estadio este sábado al Córdoba CF y al Real Valladolid en El Arcángel (21.00 horas), con motivo de la jornada 24 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Un recorrido consolidado

A sus 36 años, Pérez Hernández presenta una notable trayectoria en el arbitraje. Encadena ya ocho temporadas consecutivas en categorías nacionales: tres en la extinta Segunda División B, otras tres en Primera Federación y dos más, las últimas, en la actual Segunda División. En ese periodo ha dirigido 107 encuentros oficiales, con un registro disciplinario de 633 tarjetas amarillas -una media de 5,92 por partido- y 34 expulsiones, lo que arroja un promedio de 0,32 rojas por encuentro. En cuanto a resultados, su historial refleja 61 victorias locales, frente a 22 empates y 24 triunfos visitantes.

El duelo del sábado no será una cita inédita entre el colegiado madrileño y el Córdoba CF. Pérez Hernández ya ha arbitrado al conjunto cordobesista en cinco ocasiones, con un balance favorable: tres triunfos, un empate y una derrota. La igualada llegó esta misma temporada, en el 1-1 cosechado en Los Cármenes ante el Granada en la primera vuelta del campeonato. En el caso del Real Valladolid, solo existe un precedente, también reciente, con el triunfo pucelano por 0-1 frente al Burgos en El Plantío.

En la sala VOR estará al frente el grancanario Juan Luis Pulido Santana (42 años), designado para asistir desde el VAR en el encuentro de El Arcángel.