El Córdoba CF se le atraviesa a Tevenet

El Córdoba CF se enfrenta este sábado al Real Valladolid (21.00 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con la imperiosa necesidad de ganar, no sólo para buscar una plaza en los play off de ascenso, sino para mejorar los números ante su parroquia del conjunto blanquiverde, ya que es uno de los peores equipos de Segunda División en su versión local.

Mala estadística

Tendrá una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo tras la derrota ante el Málaga en su última comparecencia en el coliseo ribereño al enfrentarse al Real Valladolid de Luis García Tevenet, un entrenador al que no le va especialmente bien en sus enfrentamientos con el Córdoba CF si se mira la estadística.

Tevenet, en uno de los banquillos de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Se las prometía felices el técnico sevillano cuando se enfrentó al filial del Córdoba CF en la temporada 2013-14, en Segunda División, cuando dirigía al Cartagena. Tevenet jugó los play off de ascenso a Segunda con el equipo departamental gracias, entre otras, a las dos victorias que logró entonces ante el segundo equipo blanquiverde: 1-3 en la Ciudad Deportiva y 4-1 en el Cartagonova.

10 goles encajados con el Madrileño

Sin embargo, cuando le tocó enfrentarse a los mayores la cosa marchó por diferentes derroteros. De hecho, Luis García Tevenet no sabe lo que es ganar al Córdoba CF después de cinco enfrentamientos contra el conjunto cordobesista. En su debut en el fútbol profesional, con el Huesca, no pasó del empate a uno en El Arcángel en la temporada 2015-16, cuando el conjunto blanquiverde terminó disputando los play off de ascenso a Primera aquella campaña, a las órdenes de José Luis Oltra. De hecho, aquel punto que arrancó entonces podría catalogarse casi como milagroso, ya que el Córdoba CF mereció resolver el encuentro en la primera media hora, pero su falta de acierto le lastró, algo que aprovechó Darwin Machís en el minuto 87 para lograr el tanto del empate. Dos temporadas después, ya como entrenador del Sevilla Atlético, Tevenet no pasó del empate a un gol en el Jesús Navas, con goles de Jona para los blanquiverdes y Fede San Emeterio para los sevillistas, mientras que fue goleado en El Arcángel (3-0) en la segunda vuelta, con goles de Juanjo Narváez (dos) y Sergi Guardiola. Ya en Primera Federación y como entrenador de otro filial, en este caso, del Atlético de Madrid, Tevenet sufrió sus peores derrotas ante el Córdoba CF, el año que los blanquiverdes lograron el ascenso a Segunda. El equipo de Iván Ania goleó en el Cerro del Espino (1-6) al segundo equipo colchonero con dobletes de Antonio Casas y Adilson y goles de Carracedo y Carlos García. Diego Bri, precisamente hoy jugador blanquiverde, anotó para los rojiblancos el denominado tanto del honor. En la segunda vuelta, el Atlético Madrileño de Tevenet volvió a encajar otra goleada, 4-1, con tantos de Kike Márquez, Simo, Carracedo y Antonio Casas, mientras que Álex Calatrava marcó para los colchoneros.

Diego Bri celebra un gol con el Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino. / ATLÉTICO DE MADRID

Por lo tanto, el balance de Luis García Tevenet con el Córdoba CF es de dos empates y tres derrotas en sus cinco enfrentamientos (dos puntos de 15), con cuatro goles anotados y 15 encajados. En su historial en España, el técnico sevillano sólo muestra un peor historial que ante el Córdoba CF contra dos equipos: ante el FC Barcelona, con un empate y cinco derrotas en seis enfrentamientos; el Badalona, con dos empates y cuatro derrotas en seis enfrentamientos y el Barcelona Atlétic, con una sola victoria, tres empates y cinco derrotas en nueve enfrentamientos.

Por lo tanto, no es descabellado afirmar que el Córdoba CF es una de las particulares bestias negras de Luis García Tevenet, entrenador del Real Valladolid, próximo visitante en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.