El Córdoba CF busca reválida en El Arcángel ante un Valladolid herido

El premio, el contexto y los condicionantes son claros, así que hay que asumirlos: el calendario aprieta, el margen de error se estrecha, el mercado invernal entra en su recta final y la segunda vuelta ya va entrando en temperatura, por lo que cada jornada empieza a pesar algo más que las anteriores... Un puñado de circunstancias que desde el Córdoba CF se han propuesto encajar sin rodeos en estas fechas, claves en lo deportivo, que venían descontándose hasta el momento actual, en plena antesala del duelo de este sábado ante el Real Valladolid en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas), con pasos medidos... y directos a una cita marcada en rojo, por lo que podría salir de ella.

Medir aspiraciones

Y es que el equipo el equipo blanquiverde llega con viento a favor. Cuatro victorias en las últimas cinco jornadas han disparado la confianza del bloque de Iván Ania, que ya no oculta un objetivo que sobrevuela el vestuario desde hace semanas: asomarse al play off de ascenso. El técnico asturiano, eso sí, insiste en el discurso prudente de los 50 puntos, pero la realidad de la tabla invita a mirar más arriba si se suma otro triunfo.

De asaltar el Gran Canaria ante la UD Las Palmas llegan precisamente sus pupilos, que en el tránsito entre años lograron llevar a cabo su propósito de enterrar el paupérrimo mes de noviembre y las dudas del pasado diciembre, a golpe de resultados. Parece otro el bloque ribereño en estas fechas, con otros aires, con prácticamente todas las piezas enchufadas, la segunda unidad funcionando -por fin- a prácticamente las mismas revoluciones que los teóricos titulares y, pese a la oleada de bajas, con suficiente músculo en el fondo de armario para aguantar los arreones propios de esta fase de campeonato.

Los números avalan ese optimismo. 35 puntos tras 23 jornadas, octava posición y solo un punto de distancia respecto al sexto, frontera del play off. Almería, Deportivo de la Coruña, Las Palmas o Castellón ya no parecen inalcanzables, mientras que el descenso, que hace semanas amenazaba más de cerca, queda ahora a 11 puntos. En resumen: el contexto ha girado y El Arcángel aparece ahora como el escenario idóneo para consolidar esa tendencia.

«Los objetivos se consiguen siendo muy fuertes como local», también ha convertido en su lema el propio Ania desde aquí a hace un tiempo, en la misma línea. Una tarea a la que no pudo acercarse ante el Málaga, que se llevó el reciente derbi por la mínima, pero que quiere retomar frente a un cuadro pucelano herido con la idea de dar un paso firme hacia cotas más interesantes.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en El Arcángel. / ccf

De hecho, no irrumpe en un momento de especial inspiración el Valladolid en tierras cordobesas, ciertamente. Los de Luis García Tevenet, que se aproxima a su quinta cita al frente de banquillo pucelano, llegan de caer en el José Zorrilla ante el Albacete (0-1) y sumar apenas cuatro de los últimos 18 puntos que han pasado por sus manos. Recién descendidos, con una plantilla destacada en la categoría -e incluso piezas heredades de su andadura en Primera División-, los de blanquivioleta se ubican en estos momentos en el decimoquinto puesto, con 28 puntos y a cuatro de la zona de peligro. Eso sí, a domicilio han mostrado una cara algo más competitiva, como reflejó su reciente 0-3 en Ceuta.

Y a buen seguro querrán encadenar otro golpe sobre la mesa lejos de casa, aunque sin varios efectivos: no podrán participar los lesionados Amath, Guille Bueno y Laucher, además de un Iván Alejo, sancionado por tres partidos, que ha dejado sin alternativas naturales el lateral derecho tras su expulsión días atrás frente a los albaceteños. El que sí estará es Carlos Clerc, inscrito con el equipo tras dos semanas a prueba.

Ania, pendiente de Vilarrasa

Tampoco podrán tirar de todos sus efectivos en el Córdoba CF este sábado. Por la cláusula del miedo no estará Álvaro Trilli, mientras que por lesión serán baja Kevin Medina, Theo, Fomeyem, Del Moral, Rubén Alves y Alcedo. Así que tendrá que volver a recurrir a cierta inventiva el ovetense a la hora de rearmar el puzle, sobre todo en defensa.

Porque la zaga sigue siendo la demarcación más castigada en estos compases de competición. En portería, poco debate: seguirá Iker Álvarez. Menos claro está en el resto de posiciones, en las que se esperan o bien improvisaciones, o bien regresos... En ese sentido, el lateral izquierdo ocupa los focos: por ahí se espera el regreso de Vilarrasa, única opción natural, tras tres meses al margen por una pubalgia. La estrechez de piezas disponibles apunta a precipitar el retorno del catalán al once, aunque también se reserva Ania la alternativa de reubicar, como hizo ante el Málaga, a Diego Bri por esa parcela.

Diego Bri controla el esférico en una sesión de entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Dicha coyuntura dejaría a Albarrán en la derecha, mientras que en el eje repetirá la pareja sana, que se está haciendo de moda: Xavi Sintes y Álex Martín. Junto a ellos, algo por delante, menos movimientos se esperan en torno a Isma Ruiz y Dani Requena, con Jacobo, previsiblemente, repitiendo en mediapunta. Carracedo será otro que no se mueve de su sitio, en la derecha, mientras que Bri, siempre que no sea requerido atrás, se espera en la izquierda. Y arriba, Fuentes de referencia.

La cita, además, podría dejar espacio para el estreno de Mikel Goti, último refuerzo invernal y que ya acumula un par de entrenamientos a la espalda.