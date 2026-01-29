Tevenet, técnico del Valladolid, alaba a un Córdoba CF que lleva "tres años con el mismo entrenador"

El entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, próximo rival del Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (sábado, 21.00 horas) aseguró hoy en rueda de prensa que el propio equipo pucelano es su peor enemigo, al no haber podido dar continuidad a la victoria en Ceuta, debido a la ansiedad con la que parecen jugar en el José Zorrilla, que "hay que aprender a gestionar".

Hinchar el globo

Advirtió de que el estado anímico del grupo "va en función del resultado" y, en este caso, ha sido dura la derrota ante Albacete, porque todos querían dar una alegría a la afición. "Es como cuando un niño pequeño tiene un globo, y ve con ilusión cómo se va hinchando, pero de repente alguien lo pincha. Y ese alguien hemos sido nosotros", analizó.

Luis García Tevenet, en el Estadio José Zorrilla. / Real Valladolid

El hecho de que haya muchos canteranos en el equipo que sienten mayor responsabilidad a la hora de jugar en casa, no debería ser un problema, ya que "es algo bonito ver a tanta gente formada en el club sobre el césped", pero tienen que aprender a gestionar esa presión añadida.

Por eso, durante la semana, no solo se ha tratado de corregir errores y aportar herramientas para enfrentarse al Córdoba CF, sino que también ha querido aprovechar la "predisposición brutal" de los jugadores para hacer un buen partido en tierras andaluzas, y buscar la mejor opción para suplir la baja, por sanción, de Iván Alejo, en el lateral derecho.

¿Quién jugará en el lateral derecho?

En este sentido, indicó que han trabajado con Ramón Martínez y con Garri, e incluso con Tomeo, dejando a Ramón como central, pero tomará la decisión que crea más adecuada al rival tras la última sesión de trabajo, ya que enfrente estará un Córdoba CF "con muchos automatismos", al llevar ya varios años con el mismo técnico, y que llega en una buena dinámica. "Vamos a un campo con un rival que es parecido al Ceuta, con un entrenador que lleva tres años trabajando juntos, con sus automatismos y un trabajo desde hace tiempo, lo que lo hace más peligroso, con una dinámica positiva, además", reconoció el sevillano, que avisó de que "también íbamos así a Ceuta", recordando que su equipo logró imponerse a domicilio a los caballas por 0-3.

Noah Ohio, en su presentación con el Real Valladolid en Zorrilla. / Real Valladolid

"Estos chicos han demostrado saber competir bien, y tienen argumentos para encarar este partido y para que las dudas que hayan podido resurgir se disipen y actúen con valentía", añadió Tevenet, para quien "el equipo nunca se relaja, entrena bien y está deseoso de encadenar una racha positiva".

Respecto a la jornada anterior, el técnico incidió en que no pueden ser vulnerables cuando tienen pérdidas de balón y es fundamental que haya comunicación y que se trabaje en equipo, aportando los apoyos necesarios.

Todo apunta a que Carlos Clerc será el último fichaje de los blanquivioletas en este mercado invernal ya que, como indicó Tevenet, tanto él como Ohio y Sanseviero han "mejorado mucho, con una semana de carga brutal a nivel condicional" y "van a aportar cosas diferentes al equipo".

"Habrá que ver y analizar en qué momento se les puede utilizar para que todo sea positivo, porque meterlos por meterlos ya no es bueno para el grupo ni para ellos, aunque los tres están en estado óptimo como para poder viajar con el equipo", precisó.