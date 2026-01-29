Cuatro empresas presentan ofertas para la finalizacion del exterior de El Arcángel

El Córdoba CF continúa dando pasos para el desarrollo de proyectos que le hagan crecer, tanto deportiva como económicamente, de cara a un futuro que presenta mejor aspecto a medida que va avanzando el planteamiento de Infinity Venture en la ciudad. Y en lo que se refiere a infraestructuras, el último avance se produjo esta misma semana, en torno al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y su imagen exterior final, a falta del desarrollo de la nueva Tribuna, un concepto que va por un camino diferente al del resto del estadio, casa del Córdoba CF.

Cuatro empresas candidatas

El pasado martes, 27 de enero, finalizó el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación del contrato de obras en el proyecto de terminación de las fachadas de los cuerpos de Preferencia y de Fondo Sur del estadio municipal El Arcángel. Tras el cierre de dicho plazo hubo cuatro ofertas que pasaron el corte: Albaida Infraestructuras, Construcciones Glesa SA, Metálicas Ulia SL/Construcciones Serrot SA y, finalmente, Sepisur XXI SL. De esas cuatro candidaturas saldrá la que finalmente acometa las obras para el cierre exterior definitivo del estadio del Córdoba CF.

Vista exterior de la Preferencia de El Arcángel. / MANUEL MURILLO

El próximo martes, 3 de febrero, se celebrarán las mesas de contratación de entre las cuales se encuentra el expediente. Los criterios de adjudicación del contrato para la realización de las obras son automáticos (oferta económica y ampliación de plazo de garantía), y ya el pasado mes de diciembre, Urbanismo dio vía libre para la licitación de la obra.

Presupuesto

El presupuesto base de licitación llega hasta 1.615.981,16 euros, IVA incluido-. La obra será financiada a través de la partida municipal de inversiones en equipamientos y se desarrollará en dos pagos anuales, uno de 820.000 euros, abonado el año que acaba de finalizar, y otro de algo más de 795.000 euros, a abonar en el actual 2026. Una vez que la obra se adjudicada a una de las citadas cuatro empresas, la adjudicataria tendrá un plazo de seis meses para ejecutar la obra a contar desde la firma del acta de replanteo.

Vista exterior del Fondo Sur del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / MANUEL MURILLO

Básicamente, la obra consiste en la instalación, entre la primera y la quinta planta de Preferencia, de celosías de lamas verticales de aluminio orientables, iguales a las ya existentes, mientras que de las plantas sexta a la octava se colocarán chapas de acero inoxidable perforadas, similares a las existentes en el Fondo Norte. Por su parte, en el Fondo Sur irán paneles de chapa perforada de acero inoxidable, también similares a los existentes en el Fondo Norte.

Las obras del cierre exterior del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se complementan, asimismo, con los accesos peatonales a la instalación municipal realizados en los últimos meses para facilitar a los aficionados blanquiverdes el acceso al estadio, principalmente, en los días de lluvia.

Según la información del expediente, el concurso se tramitará a través de procedimiento abierto simplificado y se resolverá atendiendo a criterios automáticos que suman un total de 100 puntos. La oferta económica tendrá un valor de 70 puntos y la ampliación del plazo de garantía, hasta 36 meses o más, aportará un máximo de 30. Para participar, las empresas han debido estar inscritas en los registros oficiales de licitadores y contar con la clasificación exigida para obras de edificación y carpintería metálica.