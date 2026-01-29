El Córdoba CF, en el camino del objetivo

La repercusión que ha conseguido el Córdoba CF esta temporada con la victoria lograda en el Gran Canaria, ante la UD Las Palmas (1-2), así como los movimientos que está realizando la entidad blanquiverde en el mercado invernal, hacen pensar que no iban tan descaminados en El Arcángel cuando el pasado verano marcaron la disputa del play off de ascenso a Primera como objetivo real para esta temporada. Con la boca más o menos pequeña, dejando entrever el deseo para final de temporada pero sin pregonarlo a los cuatro vientos, lo cierto es que la plantilla cordobesista está cumpliendo con las expectativas previstas, al menos en la primera parte de la campaña, y pese a ciertos vaivenes en la clasificación.

La última vez se jugó el 'play off'

El triunfo en el Gran Canaria, por un lado, dejaba un dato para la esperanza: la última vez que el Córdoba CF ganó en el estadio insular fue en la 2011-12, temporada que finalizó con el equipo entrenado entonces por Paco Jémez logrando la primera clasificación para las eliminatorias de ascenso por primera vez en su historia bajo el actual formato. Hace casi 15 se ganó con un gol de Charles, al que dieron el relevo, el pasado sábado, Diego Bri y Adri Fuentes.

Paco Jémez y Pepe Díaz, tras el triunfo blanquiverde en el Gran Canaria de la temporada 2010-11, con el de Fátima como técnico amarillo. / FERNANDO OJEDA

Por otra parte, el Córdoba CF conseguía así por primera vez en esta temporada ganar a un rival situado en puestos de play off o de ascenso directo. Hay que recordar que la pasada temporada, el Córdoba CF logró siete de sus 14 victorias sobre los cuatro equipos que, finalmente, perdieron la categoría: Tenerife, Eldense, Racing de Ferrol y Cartagena. De los 24 puntos en disputa contra los equipos que descendieron, el conjunto blanquiverde sumó 22, el 40% de los puntos totales logrados al finalizar la temporada.

Ante los 'grandes' falló

Sin embargo, cuanto tocó afrontar un escalón más en la rampa de competitividad, al Córdoba CF de la 2024-25 no le daba. Logró dos empates ante el Levante y cosechó dos derrotas ante el Elche, los dos equipos que ascendieron por la vía directa. Perdió ambos partidos ante el Mirandés, ante el Almería y ante el Racing, que ocuparon finalmente puestos de play off, mientras que arrancó otro empate en El Arcángel ante el Oviedo y consiguió ganar 2-3 en el Carlos Tartiere. Fue la única victoria conseguida por los blanquiverdes en los 12 encuentros disputados contra los seis primeros clasificados. A lo largo de la temporada, tampoco logró ganar a ningún equipo que estuviera situado en los puestos de privilegio en la clasificación, salvo la citada ocasión en el Tartiere y otra parecida: el 5-0 al Granada en El Arcángel, partido en el que se rompió el cruzado Adilson Mendes, cuando el equipo nazarí se encontraba ya a cuatro puntos del play off. Obviamente, había una clara diferencia entre un equipo recién ascendido y cuyo objetivo era la permanencia y los equipos llamados a terminar en Primera División, salvo en los dos citados encuentros.

Obolskii celebra su gol en el Carlos Tartiere con Adilson Mendes y Theo Zidane. / Lof

Esta temporada, sin embargo, la perspectiva ha mejorado, empezando por el triunfo del pasado sábado en el Gran Canaria, primero de la temporada ante un rival situado en play off o posiciones de ascenso directo. Aunque en el momento de producirse su situación no era la mejor, el Córdoba CF de esta campaña ya se impuso al Castellón en El Arcángel (2-1) y también ganó al Ceuta en el coliseo ribereño (2-0) cuando los caballas eran séptimos en la tabla, igualados a puntos al sexto (Sporting) e incluso al quinto clasificado (Burgos). De hecho, el conjunto blanquiverde también ha ganado esta temporada al Burgos, que no se recata en autoproclamarse como candidato al play off y que dobló la rodilla en su visita al estadio blanquiverde cuando -es cierto- no estaba situado en puestos de play off, pero sí a un solo punto de ellos.

La sensación que deja la actual plantilla del Córdoba CF es que, efectivamente, sí que ha dado un paso adelante con respecto a la pasada temporada y que el objetivo marcado por el club este verano, fijado en la disputa del play off de ascenso a Primera, no era, ni mucho menos, descabellado. De hecho, los refuerzos que lleguen en enero han de dar a este Córdoba CF el impulso definitivo para esa pelea. Por lo pronto, la victoria de la última jornada, ante un recién descendido como la UD Las Palmas, confirma que este Córdoba CF está en el camino del objetivo.