Alberto Toril, héroe del ascenso del Córdoba CF, cerca de regresar al fútbol español

Alberto Toril, goleador que fue del Córdoba CF y héroe del ascenso en el regreso de los cordobesistas a Segunda División A, volverá al fútbol español, ya que anda muy cerca de firmar por un histórico, el Hércules de Alicante, inmerso en la pelea por el ascenso, encuadrado en el Grupo 2 de Primera Federación, a cuatro puntos de los play off de ascenso.

De Costa Rica a Alicante

El espigado delantero malloquín parece decidido a abandonar definitivamente el Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, con el que le restan aún unos meses de compromiso, y firmar hasta final de temporada, con posibilidad de un contrato más prolongado, por el Hércules de Alicante, según anunció David Olcina, periodista de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece Diario CÓRDOBA.

Alberto Toril, durante el encuentro ante el Barça Atlétic en El Arcángel. / Manuel Murillo

Alberto Toril vivió en el Córdoba CF una temporada de contratiempos y altibajos, una campaña de superación y, ciertamente, un año inolvidable, aquella 2023-24. El 14 de agosto del 2023, el Córdoba CF anunciaba el fichaje del delantero balear, que acababa de rescindir su contrato con el Piast Gliwice de la Primera polaca, que lo había cedido la segunda parte de la temporada 2022-23 al Real Murcia, en donde ya había destacado anteriormente. No cayó bien la contratación en el seno de la afición cordobesista, a la que se le había ampliado la expectativa, ya que desde el club se hablaba de la llegada de un delantero contrastado, insinuando también que ese fichaje de delantero sería la guinda a la plantilla. De ahí que el anuncio de Alberto Toril supusiera una sorpresa y no muy agradable. De hecho, hubo aficionados que recordaron que tenía más cartulinas amarillas que goles anotados, por lo que la responsabilidad del gol en el Córdoba CF de Ania no parecía muy clara sobre quién iba a recaer. El equipo de autor que hizo el asturiano desvelaría que el gol era labor de todos.

Con el brazo roto

Luego, Alberto Toril sufriría a principios de marzo la pérdida de su madre tras una grave enfermedad, por lo que estuvo un mes en el dique seco, ya que a la semana que tuvo que abandonar la disciplina del Córdoba CF se unieron las semanas de recuperación de forma. Finalmente, cuando ya volvía a competir por la titularidad con Antonio Casas, Alberto Toril sufrió en Ibiza la fractura del cúbito, hecho que intentaron mantener en secreto tanto Iván Ania como los servicios médicos del Córdoba CF, que realizaron una férula especial para que pudiera disputar los encuentros. Una fractura que le traería ciertos problemas en la final por el ascenso con el colegiado de la misma, Muresan Muresan.

Muresan Muresean, en el centro de la imagen junto a Marc Casadó y Carlos Marín, antes de la final del 'play off'. / Manuel Murillo

Pero tanto contratiempo terminó con una final inolvidable para Alberto Toril, para el Córdoba CF y para el cordobesismo, ya que el balear anotó los tres goles del conjunto blanquiverde al Barcelona Atlétic en los 180 minutos disputados. Alberto Toril tiene su nombre unido al de la historia del Córdoba CF y, además, en un lugar destacado de la misma.

Alberto Toril se despidió del Córdoba CF después de haber jugado 1.234 minutos en 30 encuentros, de los que en 13 actuó como titular. En esos 30 partidos anotó ocho goles, tres de ellos en los dos últimos partidos, de la temporada, correspondientes a la final por el ascenso a Segunda, contra el Barcelona Atlétic, ante centrales como Pelayo Fernández o Mika Faye. Ahora, su futuro parece estar de nuevo en el fútbol español, repitiendo en Primera Federación y ante otro clásico: el Hércules de Alicante.