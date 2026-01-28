Víctor Orta, director deportivo del Valladolid: "Es una semana de responsabilidad, de ganar en Córdoba"

El director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, próximo rival del Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, aseguró este miércoles que la plantilla blanquivioleta "está por debajo de las expectativas", porque "es mejor de lo que dicta la clasificación y toca asumir responsabilidades y dar un paso adelante". En rueda de prensa, tras presentar a Lucas Sanseviero, señaló que "esperaba más", incluso siendo consciente de la igualdad que hay en Segunda, y dejó claro que la propiedad les ha dado "todas las herramientas para desarrollar un proyecto con mejores resultados".

"Tenemos que mejorar"

"Tenemos que ser capaces de mejorar, primero, por nosotros mismos; porque hay que darle a la gente más alegrías, sobre todo, en casa, donde estamos teniendo números horrorosos, que es lo que nos ha impedido luchar por estar arriba; y también por el escudo que llevamos", precisó Orta, que destacó que la actual es "es una semana de responsabilidad, de ganar en Córdoba" y en la que esa "calidad humana" que hay en el vestuario blanquivioleta, "el mejor" de los veinte años que Orta lleva en el fútbol profesional, se lleve también al ámbito deportivo, en un encuentro "con tintes de final".

Víctor Orta, en una rueda de prensa en el Sánchez Pizjuán, en su etapa en el Sevilla. / SEVILLA FC

Una cita en la que no estará Iván Alejo que, tras ver dos cartulinas amarillas en la anterior jornada ante el Leganés, tendría una sanción de tres partidos -en vista de otros precedentes, por protestas al árbitro-, lo que genera dudas en el lateral derecho, una vez se ha dado salida a Trilli, precisamente al Córdoba CF, como cedido. Solo si hubiera "una opción absolutamente irrechazable" que el club blanquivioleta pudiera permitirse, se ficharía a otro jugador en el tiempo que resta del mercado invernal, pero no es una prioridad, por lo que no parece que se vayan a producir más cambios en el plantel en esas 72 próximas horas.

Clerc y Tevenet

En este sentido, el director deportivo del Real Valladolid se ha mostrado "contento" con el trabajo realizado en dicho mercado, con cuatro incorporaciones más una por confirmar -la de Carlos Clerc-, sobre la que decidirán esta misma semana.

Luis García Tevenet, durante su etapa en el Atlético de Madrid. / ATLÉTICO DE MADRID

Respecto a la llegada de Luis García Tevenet, comentó que "es un técnico metódico, detallista, trabajador, brillante en el análisis del rival, un entrenador con mayúsculas que sabe gestionar a los deportistas dentro y fuera del vestuario, lo cual es importante" y, por tanto, considera que, en este mes, respondió a lo que se esperaba de él.

Asimismo, advirtió de que el objetivo del club era "la reducción económica del 30% del límite de coste de plantilla", puesto que les lastraban los 4 millones de euros que había que abonar a jugadores que ya no están, ya que se pospusieron sus salarios para cumplir con dicho límite en la temporada anterior. Por tanto, un 40% del límite que había no se podía utilizar y, respecto al 60% restante, el Real Valladolid "ha estado sobrepasado con LaLiga, pese a la venta de Raúl Moro y el seguro del descenso".

Presentación de Sanseviero

Antes de las palabras de Víctor Orta se produjo la presentación del delantero uruguayo Lucas Sanseviero, que "desde chico" soñaba "con dar un salto a Europa", manifestó el jugador, por lo que considera que su llegada al club blanquivioleta es "un salto importante" en su carrera, que quiere aprovechar al máximo.

Lucas Sanseviero, en su presentación como nuevo jugador del Real Valladolid, podrá viajar a Córdoba este sábado. / NACHO GALLEGO / Efe

"Siempre quise jugar en Europa y ahora me ha llegado una oportunidad increíble, en un club grande, y la voy a aprovechar y disfrutar. Sé que tengo una responsabilidad al estar en el Real Valladolid, que voy a afrontar como corresponde", ha añadido el extremo charúa.

"Estoy preparado y esperando mi oportunidad para entrar en una convocatoria", advirtió Sanseviero, quien comentó que, aunque centra mejor con su pierna hábil -derecha- puede jugar en ambas bandas, como ya ha demostrado en sus anteriores equipos, con "la misma capacidad de desborde y velocidad" en una u otra. Según Víctor Orta, tanto Sanseviero como Noah Ohio estarán inscritos ya el jueves en LaLiga, por lo que ambos podrán entrar en la lista de convocados de Luis García Tevenet para el próximo choque ante el Córdoba CF.