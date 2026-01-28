Mikel Goti se ve como un “interior o mediapunta” en el esquema de juego del Córdoba CF

El mediapunta vizcaíno Mikel Goti ya ejerce como jugador del Córdoba CF. El nuevo jugador blanquiverde ha llegado a la entidad blanquiverde procedente de la Real Sociedad en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada y fue presentado este miércoles en la sala de prensa del Bahrahin Victorious Nuevo Arcángel.

Monterrubio: "Creemos que vienes al sitio idóneo"

El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, destacó en la presentación del futbolista la “determinación” de Mikel Goti a la hora de decidirse por el proyecto blanquiverde, porque “desde el primer momento que hablamos contigo vimos que querías venir y que te hacía ilusión venir y estar con nosotros, lo que para nosotros es muy importante. Creemos que vienes al sitio idóneo, que tenemos un gran grupo que te ha acogido como acoge a todo el mundo, fenomenal. Creemos que vas a disfrutar y vas a poder ayudarnos a conseguir nuestros objetivos”, aseguró el dirigente del Córdoba CF.

Mikel Goti, entre Monterrubio y Juanito. / Manuel Murillo

Juanito: "Agradecerte esas ganas de crecer"

El director deportivo de la entidad, Juanito, resaltó que Goti ha elegido el Córdoba CF “dentro de los muchos equipos que te pretendían. Agradecerte a ti porque tienes esa hambre, esas ganas de crecer”.

Juanito definió a su nuevo jugador como un mediapunta que es “un ocho en un sistema más o menos de un 4-4-2, pues puede jugar con un perfil más ofensivo, tiene llegada, gol y es zurdo, tiene clase pero también fuerza”.

El responsable de la dirección deportiva del Córdoba CF tiene claro que es el jugador que “colmaba nuestras expectativas deportivas. Ahora lo tiene que demostrar también en el campo”.

Goti: "Tenía claro que era el sitio para seguir creciendo"

Goti agradeció la acogida que ha tenido porque se ha sentido “muy querido desde que he llegado”, además de señalar que “tenía claro que este era el sitio para seguir creciendo como jugador, para seguir progresando. Quería agradecer al club y a la afición, lo que me ha apoyado por las redes y ahora espero devolverlo en el campo”.

Goti no conoce todavía la Segunda División, pues pasó de jugar en la Primera Federación con la Real Sociedad B a entrar en Primera, jpor lo que se mostró expectante ante una Segunda “muy competitiva, en la que tengo ganas de debutar, tengo ganas de comenzar, aunque, sinceramente, creo que nos tenemos que centrar en el partido del Valladolid, en ir partido a partido”.

Se palpó durante la presentación la ilusión y ganas que tiene Goti por vestir ya la elástica blanquiverde, tanto que reconoció que “tengo muchas ganas de llegue el primer día, también de escuchar a capela la entrada al campo antes del partido. Tengo muchas ganas de debutar, de ayudar al equipo y de comenzar a competir”.

Jugador con llegada al área

El jugador vizcaíno se ve dentro de los esquemas de Iván Ania como “un interior media punta. Con el esquema ofensivo que utiliza Iván, pues me identifico mucho como jugador de llegada al área y a partir de ahí ayudar lo máximo posible”.

Goti, durante su presentación en la sala de prensa de El Arcángel. / Manuel Murillo

Goti habló antes de darle el sí al Córdoba CF con Magunazelaia, el centrocampista que llegó a la ciudad en el pasado mercado de invierno, precisamente cedido por la Real Sociedad. El nuevo jugador blanquiverde señaló que Magu le comentó que “todo fueron buenas palabras, grandísimas palabras y me dijo que estuvo muy contento, lo que también fue un aliciente para venir, sobre todo por el vestuario, joven, con muy buenos compañeros”.

Centrado en adaptarse a los esquemas de juego de Ania

El último refuerzo de los blanquiverdes ya ha hablado con Iván Ania para conocer cuál va a ser su rol en el equipo, si bien destaca que “tengo que ahora centrarme en el juego, enfocarme en lo más importante que es entender el estilo de juego del equipo, adaptarme lo antes posible para empezar ya a competir”.

Goti reiteró para concluir que tiene jugar ante su nueva afición, porque “tengo ganas de empezar a competir, de devolverles en el campo todo el cariño que me han dado desde que he llegado. Creo que es la mejor manera de hacerlo, compitiendo y trabajando duro para el equipo, para la afición. Así se lo haré mostrar a toda la afición”.