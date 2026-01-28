Córdoba CF-Valladolid: el partido del sentido reconocimiento a Adamuz y a las víctimas del accidente ferroviario

El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se convertirá en el gran escenario de homenaje a las víctimas y héroes de la tragedia ferroviaria de Adamuz. El encuentro entre el Córdoba CF y el Valladolid del próximo sábado (21.00 horas) en el coliseo ribereño servirá como excusa para que en la previa se realice un homenaje a las víctimas de la catástrofe acaecida el pasado 18 de enero, en la que 45 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas tras el descarrilamiento de dos trenes a la altura de la estación de Adamuz.

"Gracias, Adamuz"

Los 22 jugadores que salten al terreno de juego lo harán con una camiseta en el que se leerá el lema "Gracias, Adamuz", como una forma de recordar a la localidad cordobesa y su papel protagonista en el rescate y ayuda a las víctimas de la catástrofe ferroviaria. Asimismo, también se desplegará un tifo en el fondo sur del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel como homenaje a todos los que, de alguna manera, contribuyeron a la ayuda a los damnificados en el accidente ferroviario.

Los jugadores del Córdoba CF, guardando un minuto de silencio. / CCF

Asimismo, y como excepción, el Córdoba CF sustituirá el clásico minuto de silencio que se guarda por los fallecidos, por un minuto de aplausos ininterrumpido, como reconocimiento a la labor realizada por los voluntarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de todos los cuerpos de Protección Civil, Bomberos y sanitarios que intervinieron en el rescate de las personas afectadas por el accidente.

Saque de honor

Además, habrá representación institucional en pleno en el palco del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, con una atención especial a Adamuz, pueblo que se volcó en el rescate y que se activó con celeridad para ayudar a los afectados por la catástrofe ferroviaria.

Julio Rodríguez, en el centro de la imagen. / Manuel Murillo Martínez / COR

Finalmente, Julio y José, dos chicos adamuceños que se distinguieron especialmente en el rescate y ayuda a las víctimas, realizarán el saque de honor del encuentro. Se da la circunstancia de que son muy aficionados al fútbol y, de hecho, se consideran cordobesistas, y han sido considerados por muchos medios de comunicación como los "ángeles" del rescate de las víctimas de la tragedia acaecida entre el tren Iryo y el Alvia, el pasado 18 de enero.

De esta manera, el Córdoba CF pretende aportar su grano de arena realizando un reconocimiento público tanto a Adamuz, localidad que se volcó tras la tragedia ferroviaria, como con las instituciones que funcionaron a pleno rendimiento desde el 18 de enero y días siguientes en el rescate y ayuda a las víctimas de los trenes descarrilados en Adamuz.