El Valladolid acelera en enero antes de medirse al Córdoba CF

El mercado de invierno no conoce tiempo para pausas y el Córdoba CF lo sabe de buena mano. Y es que con Diego Percan, Álvaro Trilli y Mikel Goti ya integrados en la dinámica del primer equipo, y con la intención de hacer algún movimiento más antes del cierre del 2 de febrero, el club blanquiverde navega por aguas agitadas en esta recta final de la ventana de fichajes. Un contexto, eso sí, que comparten actualmente con buena parte de la categoría, aunque quizá llevado al extremo por su próximo rival: un Real Valladolid que ha hecho de enero terreno de reformas para corregir el rumbo tras una deficiente primera vuelta. Parte de ese nuevo proyecto se examinará este sábado en El Arcángel (21.00 horas).

Porque el conjunto pucelano, ahora bajo la dirección de Luis García Tevenet, continúa figurando entre los bloques más activos de Segunda en este periodo de traspasos. Cuatro incorporaciones ya cerradas, más operaciones aún en estudio, marcan el paso del club del José Zorrilla, que no quiere demorar más su reacción. A ello se suma la situación de Carlos Clerc, lateral izquierdo de 33 años que se ejercita a prueba desde hace un par de semanas, sin equipo tras su salida del Elche en enero de 2025, a raíz de una persistente lesión de pubis que lo había mantenido casi un año fuera de combate.

Cuatro refuerzos de efecto

En lo estrictamente deportivo, el Valladolid llegará a Córdoba en una posición incómoda. Recién descendido de Primera y con una de las plantillas de mayor potencial de la categoría, el equipo blanquivioleta es decimoquinto, con 28 puntos y apenas cuatro de margen sobre el descenso. Viene de caer en Pucela ante el Albacete (0-1), en una dinámica preocupante: cuatro derrotas en los últimos seis encuentros. Desde la llegada de Tevenet, solo ha celebrado un triunfo, rotundo, con la goleada al Ceuta en el Alfonso Murube (0-3), en una transición marcada por la interinidad de Sisinio y la salida de Guillermo Almada rumbo al Real Oviedo.

Con el objetivo de revertir la situación, el club ha apostado por perfiles diversos en este mes de enero. Han llegado el delantero noruego Vegard Erlien, libre; el central murciano Ramón Martínez, procedente del Sevilla; el extremo uruguayo Lucas Sanseviero, también libre; y el atacante neerlandés Noah Ohio, cedido por el Utrecht. Además, a ese cuarteto podría sumarse el propio Clerc si supera el periodo de prueba.

En el capítulo de salidas, el Valladolid también ha aligerado su plantilla, todo a golpe de préstamos. Álvaro Trilli ha recalado cedido en el Córdoba CF -no podrá participar este fin de semana por la cláusula del miedo-, mientras que Adrián Arnu se ha marchado al Real Madrid Castilla, Jorge Delgado al Chaves portugués y Xavi Moreno al Sabadell, líder del Grupo 2 de Primera Federación.

Noah Ohio, en su presentación con el Real Valladolid en Zorrilla. / real valladolid

El mercado se mueve

Más allá del pulso inmediato en El Arcángel, con el Córdoba CF ya contando con Mikel Goti como última incorporación, el mercado continúa en plena agitación. El Alavés estudia depositar la cláusula del lateral del Huesca Álvaro Pérez, uno de los nombres propios del cruce ante los blanquiverdes en El Alcoraz. También el delantero serbio Milos Lukovic, de la UD Las Palmas, continúa en la órbita de varios clubes, incluido el conjunto babazorro, después descartar el interés cordobesista.

En paralelo, el central adamuceño Andrés Cuenca apunta al Sporting de Gijón, a la espera de resolver su salida del Barça hacia el Como de Cesc Fàbregas, que lo cedería a El Molinón. El Deportivo de la Coruña, por su parte, mantiene su interés por Riki, mediocentro del Albacete. En Zaragoza, Pau Sans pone rumbo al Cracovia polaco, mientras que el Granada sigue de cerca la situación de Bambo Diaby, con opciones de salir cedido desde el Elche. Tanto Cádiz -que vigila a Gattoni, del Sevilla- y Mirandés también han puesto los ojos en Beñat de Jesús, lateral del Barakaldo.

El carrusel se completa con la cesión de Perovic del Almería al Atlético de Madrid, con opción de compra; el interés del Huesca por Joaquín Fernández, libre tras su etapa en Estados Unidos; el préstamo de Aitor Uzkudun del Andorra al Real Avilés; y, como posible golpe de efecto final, la tentativa del propio Almería de incorporar a Paco Alcácer, sin equipo desde su salida del Al Sharjah hace un año.

El mapa de fichajes, hasta ahora

Hasta la fecha, estos son los movimientos realizados por cada equipo de LaLiga Hypermotion en lo que va de mercado de fichajes: